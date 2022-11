Batacazos en convocatoria de Colombia: ¿quiénes son? ¿por qué faltan?

La Selección Colombia tendrá un amistoso más al mando de Néstor Lorenzo, el próximo 19 de noviembre (8:00 p.m. hora colombiana), en Fort Lauderdale, Estados Unidos, contra Paraguay. Y ya tiene el equipo para ese compromiso.

La noticia es que no hay noticia: son 21 los elegidos y la mayoría viene de la pasada convocatoria para los amistosos contra Guatemala (4-1) y México (3-2). Se mantienen los habituales James Rodríguez, Wilmar Barrios, David Ospina, Falcao García, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Johan Mojica y Rafael Santos Borré, más allá de que los atacantes jueguen apenas minutos o que los defensores apenas sean alternativa en sus clubes. Tienen la confianza de Néstor Lorenzo y es, por ahora, lo que necesitan.



Las novedades pasan por los regresos y las ausencias. Vale la pena ocuparse de los que están y por eso se destacan llamados como el de Juan Fernando Quintero. Si antes no estuvo, hay que aclararlo, fue porque sufrió problemas físicos en River Plate y no estuvo disponible. Hoy no hay competencia y está sano ergo cuenta para el DT. Es el mismo caso de Diego Valoyes, quien ya finalizó temporada con Talleres de Córdoba y está a disposición, aunque en el primer llamado estaba habilitado pero no entró a la lista.



Sebastián Gómez (Atlético Nacional) y Jhon Arias (Fluminense) son dos de los jugadores que estaban en el radar, de los que habló el entrenador argentino pero que no pudieron mostrarse antes por problemas de visado. Arias y Eduard Atuesta (Palmeiras), otro que vuelve tras haber estado en el ciclo del encargado Héctor Cárdenas, les quedan dos fechas para terminar la Serie A de Brasil y quedarán disponibles el 13 de noviembre.



Otros más ya en vacaciones son Santiago Moreno (Portland) y José Luis Chunga (Alianza Petrolera) ambos con pasado en selecciones nacionales.

Capítulo aparte es el regreso del arquero, quien reemplazará a Camilo Vargas (Atlas) y Álvaro Montero (Millonarios), el primero en vacaciones tras una gris temporada en México en la que fue penúltimo, y el segundo en plenos cuadrangulares de Liga Betplay.



Ilustres ausentes



La pregunta obligada después de ver el caso de los arqueros es: ¿por qué faltaron los que no están? No hay solo una respuesta pero sí atenuantes: en esta jornada los clubes no están obligados a ceder a jugadores pues ya están sobre la fecha de unirse a las concentraciones para el Mundial de Catar y tanto Colombia como Paraguay fueron eliminadas del torneo; otro tema es la definición de la competencia local que saca del radar a algunos que antes fueron observados y finalmente hay razones de tipo médico que impiden contar con varios jugadores.



El primer gran ausente es Luis Díaz, lesionado en Liverpool y quien apenas esta semana volverá a las canchas para completar su periodo de rehabilitación. Otro que ha tenido problemas físicos recientes es Luis Sinisterra, por lo cual la prudencia habría sido la elección. Yerry Mina, otro de los de confianza de Lorenzo, suma su segunda citación fuera del plan pues, aunque tuvo minutos en la Carabao Cup (derrota 3-1 de Everton contra Bournemouth).



Pero ¿qué razón hay para la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, Yaser Asprilla y Matheus Uribe? El primero jugó Champions y Serie A este mes; el segundo jugó en Watford contra Cardiff, Coventry y Reading y el tercero solo se perdió uno de los tres partidos de este mes y fue por suspensión. Aunque no se explicó oficialmente, vienen con agenda recargada de partidos y no les vendría mal evitar un cruce más del océano. Pero, por otro lado, si están a punto de quedar en vacaciones por la eliminación de Colombia del Mundial, ¿qué más da otro viaje? Ya habrá ocasión, en Estados Unidos, de preguntarle a Lorenzo, pues en la línea de los veteranos, Cuadrado es, además de uno de los fijos, capitán del equipo.



Un tema distinto explica que Andrés Llinás y Álvaro Montero, que estuvieron en el primer llamado del DT, no estén ahora, pues definen los cuadrangulares con Millonarios, mismo caso de varios jugadores del medio local que estuvieron en los dos microciclos de Barranquilla pero esta vez pelean por el título doméstico. ¿Los habrían llamado de haber estado en otro momento de la LIga? ¿Sería una traición de Lorenzo a su discurso pues siempre dijo que quiere darle rodaje al equipo con el que irá a las próximas eliminatorias? Todo está por explicarse.