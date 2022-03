'No podemos ver a ninguna por encima del hombro': Colombia Sub-17

Este martes en rueda de prensa, las jugadoras de Selección Colombia -Juanita Escobar y Laura Garavito- hablaron con los medios previo al partido frente a Uruguay, con el que cerrarán la fase de grupos del Campeonato Sudamericano Sub-17. La Selección Colombia tiene los pies en la tierra más allá de las imponentes victorias frente a Perú, Chile y Ecuador, que las tienen primeras del Grupo A con 9 puntos (14 goles a favor y solo uno en contra).



El próximo reto serán las uruguayas, anfitrionas del torneo continental. Ellas son terceras en la zona con 4 puntos y llegan con la necesidad de ganar para avanzar al cuadrangular final. Las dirigidas por Carlos Paniagua solo hacen cuentas de puntaje perfecto.

Laura Garavito aseguró que Colombia está enfocada en Uruguay y son conscientes de lo difícil que será el cuadrangular final, en el que se otorgarán los 3 cupos al Mundial de India. Por ahora solo quieren ganar este miércoles. "Ahorita estamos más enfocadas en Uruguay. Todas acá somos muy profesionales y estamos conscientes de lo que se viene. Tenemos la certeza de que nos van a salir las cosas muy bien. Los profesores nos han recalcado eso de tener los pies sobre la tierra; se viene algo muy duro que es el cuadrangular y hay que seguir trabajando".



Reconoció que "el equipo está muy unido y estamos contentas por estar disputando el Sudamericano. Cada partido es una enseñanza, estudiamos cada partido y vemos pequeños detalles, lo observamos y lo analizamos pensando en lo que hay que mejorar. El equipo ahora está sólido pero hay que darle más de calma a los partidos, a veces somos muy arrolladoras".



Sobre el próximo rival destacó que "es local y tienen la ventaja de tener a su gente. En Uruguay tienen un juego aéreo y nosotras tenemos muchas fortalezas, tenemos que ser versátiles, contrarrestar ese juego con nuestro talento. Las emergentes estamos muy enfocadas para que a la hora de entrar no se noten los cambios, tenemos confianza en las compañeras y sabemos que la que entre hará lo mejor por el partido".



No quieren pensar en la fase que se inicia el domingo. Van paso a paso y lo inmediato es Uruguay, al que enfrentarán este miércoles a las 4:30 pm. "Cada Selección tiene lo suyo y no podemos ver a ninguna por encima del hombro, no hemos ganado nada aún. Todavía no estamos viendo el otro grupo porque estamos enfocada en el próximo partido. Colombia es una de las potencias, al igual que Brasil que también está haciendo un buen trabajo en el otro grupo pero debemos terminar la tarea acá".



Finalmente, Laura se refirió a la mujer en el fútbol, a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. "En el fútbol siempre se ha visto lo machista, pero estamos acá para intentar darle una alegría a nuestro país. Queremos que se le pueda dar el reconocimiento al fútbol colombiano, y es algo que hemos venido ganando. Quiero invitar a la gente que se tome el tiempo de ver a las selecciones y nos apoyen".



El Grupo A es comandado por la Selección Colombia, ya clasificada con 9 puntos. Ecuador (que descansa en la última jornada) aguarda por una caída de Uruguay y Chile, que podrían llegar a 7 puntos, pues así podrían clasificarse a la fase final con 6 puntos. La tricolor será clave en la definición.