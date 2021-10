La Selección Colombia Femenina agradeció acogida de Cali

La Selección Colombia Femenina de Fútbol de mayores enfrentará este sábado (5:00 p.m.) en Cali a su similar de Chile y las jugadoras asistieron a rueda de prensa y reconocimiento en jornada matinal del Estadio Pascual Guerrero.



El alcalde Jorge Iván Ospina y el secretario de Deporte y Recreación, Carlos Diago, aprovecharon para darle la bienvenida al combinado tricolor femenino y reiterar el ofrecimiento de ser la sede para compromisos oficiales.



Al acto asistieron el seleccionador nacional, Nelson Abadía, lo mismo que la volante Daniela Montoya.



Carlos Diago afirmó que "esta semana es muy importante porque por primera vez se hace un partido de la Selección Colombia Femenina y será con público en Santiago de Cali. Cali dice presente, queremos ser la casa de la Selección Colombia Femenina en todas sus categorías".



El alcalde Ospina manifestó: "Un saludo al profesor Nelson Abadía, a su asistente técnico y todas las jugadoras. Daniela, por favor me les da un abrazo de nuestra a cada una de las jugadoras".



Añadió que "estamos en el Siglo XXI, que es de grandes retos e inclusión, reducir brechas entre hombres y mujeres, no es posible que las mujeres ganen menos y que el porcentaje laboral de ellas sea menor que el de los hombres. Cuando queremos ofrecer a Cali como sede del fútbol femenino queremos promocionar una política de inclusión, diciéndole adiós al machismo, pero también mostrar el proceso de esta disciplina. Queremos pedirle nuevamente a la Federación Colombiana que designe a Cali como sede del fútbol femenino, disponemos de los recursos y el desarrollo".



Al mismo tiempo sostuvo que "este sábado tendremos un hecho inédito, la Selección de Chile, vamos a adelantar un pregón para que estadio tenga la mayor cantidad de público posible, los invito a que acompañemos a nuestras chicas superpoderosas".



Por su parte, Daniela Montoya, que reforzará al Deportivo Cali en la Copa Libertadores, expresó: "Sé que todas las personas van a estar acompañándonos, el fútbol femenino es para vivirlo en familia, Chile es un rival difícil y muchas gracias por apoyar el fútbol femenino".



También invitó a los aficionados a que acompañen al equipo en este amistoso: "He tenido la oportunidad de venir al Pascual, pero la Selección nos une a todos, es un plus diferente poder jugar en casa. Nos da una motivación extra".



En cuanto a su estadía en la ciudad declaró que "tienen todo para ser la sede de la Selección femenina, la disposición y los escenarios. Me he sentido muy bien en Cali, se ve el apoyo que hay para el fútbol femenino".



Entre tanto, Nelson Abadía afirmó: "Muy grato estar compartiendo y volver a la tierra, muchas gracias al Alcalde, secretario de Deporte, de Salud y Oweimar. Vamos a tener al frente a una Selección que hemos enfrentado varias veces y ha venido creciendo. El crecimiento del fútbol femenino colombiano ha sido exponencial, en ranking suramericano ya, estamos detrás de Brasil, gracias por tenernos acá. Estamos a la espera de que llegue el partido del sábado".



El timonel nacional agregó que "en los enfrentamientos con Chile hemos sacado resultados importantes, pero cada partido tiene su propia historia. Hemos procurado tener ciclos de trabajo antes de cada partido y es un aspecto importante para mejorar cada día".



En las fechas Fifa, con este del sábado Colombia completará 12 partidos, que le servirán al cuerpo técnico "para consolidar su idea, sobre todo el temperamento futbolístico de cara a las clasificaciones a certámenes internacionales".



Para el entrenador vallecaucano, "el hecho de venir a Cali ha sido importante por el crecimiento que han tenido América y Deportivo Cali, sino por lo que ha hecho la Liga en todas sus categorías".



Sobre las jugadoras que convocó del exterior considera que "esa imagen que se han ganado ellas ha sido importante y por eso fueron a otros países".



La boletería para el partido de este sábado se podrá adquirir por la página de W Arena (https://warena.co/#/) o en los puntos de venta de Gane.



Los precios son los siguientes:



Norte y sur: $15.000

Oriental primer piso: $25.000

Oriental segundo piso: $35.000

Occidental primer piso: $40.000

Occidental segundo piso: $50.000





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces