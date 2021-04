No rotundo a Copa América: 'nos creemos los verracos, no importa nada'

Faltan poco menos de dos meses para la inauguración de la Copa América 2021, en sede compartida entre Argentina y Colombia, y a estas alturas todo es posible, incluso que el torneo no pueda celebrarse como está previsto.

La teoría es del propio presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien en los últimos días puso en duda la realización del evento: "las autoridades deportivas tienen que actuar con mucha atención. Lo que está pasando en los planteles del fútbol argentino es una muestra de lo que puede pasar cuando salgamos de la Argentina a jugar en países donde el problema es más agudo aún", fue uno de sus comentarios.



Y esa onda está nada menos que Faustino Asprilla, quien no entiende cómo en Argentina se plantean la opción, cuando los contagios de covid están nuevamente disparados en todo el mundo, y no en Colombia.



En las últimas horas, 'Tino comentó en sus redes: "Presidente @IvanDuque No es momento para hacer una copa América en Colombia, esta pandemia está causando muchos estragos humanos y económicos. Hoy tenemos otras prioridades, como por ej. evitar aglomeraciones".

Antes, Asprilla había lanzado otra crítica en ese sentido: "¿Por qué insistir en una Copa América cuando el país está muy mal con esa pandemia?, ¿Por qué insistir si los argentinos están desistiendo y nosotros nos creemos los más verracos y salimos a decir sí hagámosla y no importa nada?”, dijo Asprilla en el programa ESPN FC.



Y añadió: "Saber los riesgos es muy fácil, la gente va a salir a celebrar si Colombia gana. Si vienen Neymar o Lionel Messi, hay que imaginar cómo se va a poner la ciudad a la que vengan. Eso es muy tenaz, no los va a controlar nadie”.

Mientras REné Higuita pedía que se llamara Copa América Diego Maradona, Asprilla llama a la prudencia y a preguntarse qué pasaría si al final no hay condiciones sanitarias para el torneo.