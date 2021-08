Falcao y regresos a Selección: ¿por qué, para qué, desplazan a quién?

La convocatoria a Selección Colombia para la triple fecha de Eliminatorias a Catar 2022 no tuvo respaldo rotundo. Era de esperarse. Quedaron los que eran para el técnico Reinaldo Rueda y, más allá de algunos reclamos errados de parte de los ausentes, está la sensación de una lista llena de posibilidades quedó en el ambiente.

Y en la lista llama la atención un grupo que se vio por fuera y a fuerza trabajo y de cumplir condiciones de versatilidad, de experiencia y de buen momento, se metió en los planes contra Bolivia (2 de septiembre), Paraguay (5 de septiembre) y Chile (9 de septiembre).



No fue solo Falcao, el capitán que pidió tiempo para recuperarse y vuelve aunque no esté en su pico más alto, sino también Roger Martínez, una figura en la ya lejana Copa América de Brasil 2019; Álvaro Montero, el que para muchos es el relevo en el arco nacional; Juan Fernando Quintero, una cuota de talento garantizada; y Alex Mejía, uno de los escuderos de Rueda.



Pero ¿por qué regresan? ¿Para qué? ¿Cuál es su función? ¿Por encima de quién están pasando para meterse en al exclusiva lista? Está es la respuesta para cada caso:

1. ¿Siempre Falcao?



​Falcao ha jugado 25 minutos en tres partidos de la temporada con Galatasaray. Y en la pasada sesión, llena de intermitencias, tuvo 24 salidas, más allá de haber marcado 9 tantos. Las lesiones lo condenaron, como ha sido la constante desde su llegada a Turquía. Su último partido con Colombia lo jugó en octubre de 2020, por las Eliminatorias, marcando gol contra Chile en Santiago. La realidad es que está lejos del 500 por ciento de rendimiento del que hablaba el técnico Reinaldo Rueda hace apenas unas semanas, cuando justificaba la ausencia de James Rodríguez de la Copa Copa América. ¿Por qué vuelve entonces?

​'El Tigre' tuvo el compromiso de pedirle al DT que llevara a otro que estuviera mejor cuando hizo la lista en Brasil y el valor de poner por encima el interés del grupo de su propio interés tuvo un valor enorme. Pero no es lo único: la nueva convocatoria tiene un montón de nombres nuevos, una cantidad de ilusiones que necesitan encaminarse de la mano de un hombre con su experiencia, su liderazgo y su autoridad. Además, a la hora de pensar en referentes de área ante la ausencia de Duván Zapata por lesión, el suyo es un nombre imposible de ignorar. ¿Significa que convocarlo implica garantizarle titularidad? No necesariamente. El samario sabe esperar su lugar, hizo la fila detrás de Zapata y hasta marcó un agónico gol en casa de Chile, rival en ese mes de septiembre. Con él no hay líos de 'pucheros'. Es uno más, con cada una de sus letras.



2. Quintero, el 10

Cuando Juan Fernando Quintero se fue a la Superliga de China muchos temieron que se borraría del equipo nacional. Pero Reinaldo Rueda lo siguió hasta allá y lo quiso llevar a la Copa América, sin éxito por problemas logísticos. El antioqueño aprovechó la pausa en su liga y llegó a Medellín a ponerse a órdenes de su club, el 'Poderoso', para no perder forma física. Hizo lo que le correspondía. ¿Cómo llega? Tiene 14 partidos en su nueva Liga, pero con la camiseta amarilla no tiene acción desde julio de 2018, en los octavos de final del Mundial de Rusia.

Quintero llega para ocupar el lugar de Edwin Cardona, el convocado en Copa América, y para cumplir las funciones de James, quien no está compitiendo y no juega desde marzo pasado, por problemas físicos. Lo sabe él, más allá de la amistad que tiene con los ausentes. ¿Lo sabe Rueda? Más que eso: confía en que sea su alternativa para esta y las futuras jornadas de Eliminatorias, no se espera que lo sacrifique en al altura de La Paz pero sí que explote su pase y hasta su media distancia contra Paraguay en Asunción y Chile en Barranquilla, especialmente.

​3. Álvaro Montero, el esperado

​

Siempre se ha dicho que Montero es el recambio natural de David Ospina en el arco, que a sus 26 años es presente y futuro y que debería tener más protagonismo. Pero por alguna razón, un buen día simplemente desapareció del plan: fue suplente en 4 partidos de las actuales Eliminatorias a Catar pero desde noviembre de 2020, aquella fatídica doble jornada de goleadas contra Uruguay y Ecuador, no había vuelto.



Hoy tiene 33 partidos en el año, ha recuperado la titularidad en el Tolima y no la ha vuelto a soltar y parece estar listo para el reto de ser la sombra de Ospina, lo que no es poco. Le ganó el lugar a Aldair Quintana y con sus 1,96m parece un hombre ideal para adueñarse del arco. Aunque no juega en altura está familiarizado con el tema y podría ser alternativa, si es que Vargas, que sí juega en altitud, le da 'papaya'. Es una oportunidad para asegurarse la permanencia que ya vio en duda en el pasado. Hay que aprovecharla.



4. Alexander Mejía, ¿un palo de Rueda?

Pocos entienden que un jugador que hace tiempo había salido del radar, que ya tiene 33 años y que apenas ha jugado 5 partidos con Santa Fe en 2021 (jugó 7 más con Libertad en todas las competencias), de repente aparezca para sacarle el puesto a Jefferson Lerma, un mundialista, o a tantos que piden, como Jorman Campuzano, Víctor Cantillo, hasta Sebastián Pérez, la gran sorpresa de la última Copa América. Pero ahí está.



¿Por qué? Justamente por la razón por al que aparecieron hombres como Pérez, Cuéllar y Borja en el pasado y el presente: Rueda los conoce a la perfección, fueron todos campeones de Copa Libertadores y nunca perdieron contacto, por lo cual el DT sabe qué pueden aportar aunque no llegue en el pico más alto. Con los dos últimos el voto de confianza funcionó a la perfección. Además, Mejía, igual que Borja, volvió al país para ponerse de nuevo en la vitrina, y al DT sí que le interesan esos gestos de compromiso. Es un experimentado, un mundialista y un hombre con huella de altura que puede ser clave en La Paz. Esa será, probablemente, su oportunidad única y feliz... si sabe aprovecharla.



5. Roger Martínez, ¿beneficiado por Zapata?

La noticia de la lesión de Duván Zapata en Atalanta abrió la baraja no solo para el regreso de Falcao sino para el de un hombre que puede ser clave contra Bolivia: Roger Martínez. El hombre de América de México llega a este llamado con 3 goles en 9 partidos de la actual temporada, pero con el lejano 29 de junio de 2019 como última fecha de aparición con la camiseta de la Selección Colombia.



Viene bien y fuerte y le sacó el lugar a Alfredo Morelos y a otro que hace un 'campañón' en Rusia, como John Córdoba, quien entre otras cosas fue noticia por manifestar, de mala manera, su inconformidad por no ser llamado. ¿Por qué le ganó Roger, si además viene de un problema de disciplina muy serio en México) Porque juega en altura y esa es una carta fundamental a la hora de pensar en el partido en La Paz. Además conoce bien el grupo y esa historia puede hacer la diferencia frente a otros con menos rodaje. ¿Se va a quedar? Todo depende Bolivia.