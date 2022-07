Leicy Santos palpita duelo con Ecuador: 'saldrá a jugársela toda'

Este viernes la Selección Colombia realizó su penúltimo entrenamiento previo al partido del domingo contra Ecuador, por la cuarta jornada de la zona A de la Copa América Femenina 2022, en el cual la tricolor debe conseguir un triunfo para ir consolidando su clasificación, luego de la jornada de descanso.

Una de las dos jugadoras que habló ante los medios fue la atacante Leicy Santos, sobre cómo vieron el juego entre Chile y Ecuador, su próximos dos rivales: “el equipo está enfocado en nosotras, conocemos que Chile es un rival que ha estado en copas mundiales, últimamente ha estado desarrollando mucho fútbol femenino en su país y evidentemente Ecuador saldrá con nosotras a jugársela toda. La verdad nos abre las posibilidades a lo que estamos haciendo bien y seguimos sumando de a tres que es lo importante”.



Precisó en el más inmediato: “Ecuador es un equipo muy vertical, que defiende bien, que sus líneas son bastante compactas, pero tiene tres jugadoras muy buenas y rápidas arriba. No creo que vayan a cambiar mucho su filosofía, quizás con nosotras vayan un poco más arriba que con Chile, pero de resto hay jugadoras muy desequilibrantes arriba, donde tenemos que tener mucho cuidado”.



Dio su opinión sobre el balance de cada grupo y de Brasil: “creo que el domingo ya las eliminatorias del grupo A y B estarán más balanceadas a cuáles son las posibilidades de los equipos que pueden clasificar. Hemos visto todos los partidos, a los que podemos enfrentar obviamente los analizamos más, Brasil es una potencia independientemente de que no tenga los resultados que la gente está acostumbrado a tener, pero es por la evolución que ha tenido el fútbol latino”.



Tomó en cuenta el tema de la definición: “en el fútbol el tema de la definición es más tranquilidad que cualquier otro trabajo, por mucho que tu hagas aquí en el campo a la hora de estar en el juego, no es la misma presión que tienes en un partido, en esos momentos lo que estamos trabajando, es una parte mental para tener mucha tranquilidad en ese aspecto”.



Esperan un masivo apoyo de Cali el próximo domingo, siendo el último juego en la capital vallecaucana: “de Cali esperamos lo de siempre, ha sido una ciudad espectacular con nosotras, nos han acogido, es la casa de la Selección Colombia Femenina y así tal cual se ha portado. El acompañamiento de la gente en el estadio también te ayuda a ratificar eso y a toda la gente que está pendiente de nosotras, no solo en Cali sino en toda Colombia te genera satisfacción de que las cosas se han venido haciendo bien”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15