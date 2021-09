¿Serán fijos? Las alternativas de Rueda en generación y ataque

El partido de Colombia en Asunción dejó cosas positivas, también para preocuparse, teniendo en cuenta lo que vendrá en el final de la triple jornada de Eliminatorias. El frente de ataque sigue debiendo, su labor principal no ha sido el común denominador, pese a que desde la labor colectiva y de sacrifico, mostraron cosas interesantes. Los cambios de Reinaldo Rueda ya son la costumbre.



La sorpresa fue el doble 9 arriba, teniendo en cuenta lo que ha mostrado Colombia en las jornadas previas y parte de la Copa América. Variantes tácticas y estratégicas, desde lo posicional, dándole mayor movilidad a ciertos jugadores. El caso en Defensores del Chaco fue evidente.



En rueda de prensa, el mismo Reinaldo había especulado sobre tener dos hombres de referencia en el ataque. Borja y Borré fueron los escogidos y tuvieron buenos movimientos, uno como el jugador de referencia arriba, otro, saliendo a hacer el pivote y abrir espacios. Sin embargo, ambos tienen esa facultad de retrasarse.



Pero los goles no llegan, pese a la cantidad de opciones que tiene la tricolor. El duelo contra Chile puede empezar a marcar lo que será el sueño colombiano a Catar. Sumar es obligación para ajustar cuentas y dejar rezagado a un rival directo que viene sin grandes actuaciones.

El mantener los dos hombres arriba, le da allá alternativa a Reinaldo para mover las fichas, con jugadores que están dulces con la red, que también entran en el rol de sacrificio. Volumen de ataque tiene, la cuestión para Colombia es concretar.



De no tener a estos dos, volver al 4-3-3 o 4-2-3-1 son las alternativas. Jugar con extremos, donde Colombia tiene jugadores con condiciones, pero sin mucha eficacia al arco rival o mantener el esquema tradicional y jugársela con un volante creativo, que daría soluciones, pero no apelaría a la dinámica en muchas ocasiones para romper líneas.



El rival es un equipo que muestra dinamismo, desde hace años Chile apela al juego de bandas, en muchas ocasiones, con línea de 3, poblando la mitad de la cancha. Jugadores con fuerza y posibilidad de llegar a la línea de fondo.



Factores que Reinaldo Rueda tendrá en cuenta al momento de elegir a sus titulares, con quien jugársela y cómo será la disposición en el Metropolitano.