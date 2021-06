Gallese vs Ospina: los guardianes del arco para Perú - Colombia

El duelo de Eliminatorias sudamericanas entre Perú y Colombia va acercándose, la expectativa está a tope, teniendo en cuenta que en conjunto colombiano se verá el segundo proceso de Reinaldo Rueda al mando de la ‘tricolor’ varias dudas y preguntas surgen, teniendo en cuenta que no estará James Rodríguez. Pero en cuanto al arco, hay seguridad. David Ospina es el llamado no solo a ser titular, sino a portar la cintilla de capitán. Pero por el lado inca no es la excepción. Pedro Gallese es uno de los fijos.

Ambos porteros en las anteriores Eliminatorias y Copas América han mostrado lo mejor de su repertorio. En el caso del peruano, con 1,89 de estatura, es seguro en el juego aéreo, de muy buenos reflejos y gran agilidad. Actualmente hace parte del Orlando City, donde ha disputado siete encuentros en lo que va de la MLS, teniendo en cuenta que apenas arrancó en el mes de abril.



Además, en la Selección Perú ya suma un total de 66 encuentros disputados en todas las categorías, incluyendo tres Copas América y los encuentros del Mundial de Rusia. Su estatura le favorece al momento de atajar los penales.

Por las toldas colombianas está David Ospina, con 1,83 de estatura, pero de reflejos de felino, rápido en el mano a mano, sobre todo al momento de anticipar al rival. La experiencia internacional es lo suyo, pues ya completa 13 años jugando a gran nivel en el fútbol europeo. En Inglaterra cuestionaron su estatura, pero durante cuatro temporadas mostró condiciones.



Ahora, en el Napoli, pese a no ser uno de los titulares, ha disputado un total de 16 partidos, contando la Serie A, lo que avala su registro. No solo por su trayectoria en el fútbol de elite es el reconocimiento. A nivel de selecciones nacionales se ha adueñado del arco colombiano, siendo indiscutible en cada convocatoria.



Un total de 102 partidos en todas las categorías, participando desde las eliminatorias al mundial de Sudáfrica, los dos mundiales de Brasil y Rusia, además de las Copas América de 2015, 2016 y 2019. Sin embargo, los penales son un punto en contra, pese a lograr atajar algunos en su carrera, durante las fases definitivas con Colombia, especialmente en el Mundial de 2018, no pudo hacer mucho ante la efectividad de Inglaterra.



Un duelo de arqueros de primer nivel, cada uno en su liga y a su ritmo, pero, al momento de hablar de selecciones nacionales, las cosas cambian. Exigidos y responden, teniendo en cuenta que en Conmebol, se juega la Eliminatoria más difícil del mundo. Duelo en los arcos asegurados en Lima para este jueves a partir de las 9:00 p.m. hora colombiana.