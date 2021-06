Ospina o Meret: ¿se acabó la rotación en el Napoli? Ya hay decisión

Con la salida de Genaro Gattuso del Napoli, al no conseguir el objetivo de clasificar a Champions League, fue nombrado Luciano Spalletti como su sucesor, buscando recobrar protagonismo en Italia. Una de las constantes durante toda la temporada fue la rotación en el arco entre David Ospina y Alex Meret, ambos consiguieron una buena cantidad de partidos como titulares.



Pero, las cosas cambiarán radicalmente, el caso del colombiano sería el más complejo, pues no tendría lugar en el Napoli. De acuerdo a información de La Gazzetta dello Sport, con la llegada de Spalleti, el sacrificado será David Ospina, dejándolo a un lado y quizás, con la posibilidad de salir del cuadro napolitano. El guardameta de la Selección Colombia tenía prioridad para ‘rino’ llegando a disputar 16 encuentros en la Serie A.



En el medio italiano indicaron que “La alternancia entre los proteros quedará solo como un mal recuerdo de una práctica poco convincente, introducida por Gattuso. Con Spalletti no surgirá el problema, el Napoli tendrá su propio portero” además, agregan que el ex entrenador de los napolitanos tomaba la batuta por el colombiano, argumentando su buen juego con los píes y al momento de salir jugando.



Esto, indicaría una salida pronta del colombiano de Napoli. Por lo pronto, se enfocará en las Eliminatorias y la Copa América con la selección.