¡No lo dejó pasar! Vélez fustigó a Rueda por la lesión de Falcao

La mala noticia de la jornada en la Selección Colombia es la ausencia de Radamel Falcao García por lesión, una baja que confirmó este lunes el Rayo Vallecano y que se prolongará por un mes.

Desde el domingo, cuando solo pudo jugar 11 minutos, ya se presentía que algo malo había con 'El Tigre', quien ni siquiera fue inicialista contra Real Madrid.



Y críticos como Carlos Antonio apuntaron al cuerpo técnico de Reinaldo Rueda, que en todo caso convocó al jugador a la Selección Colombia, teniendo información de su real estado de salud.



"No entiendo, un jugador tocado, para qué lo vas a traer a la Selección. Es una falta de respeto. (...) Hay que cuidar la integridad física de los jugadores. Para eso están los médicos y ellos deben empezar por proteger al ser humano. Y en el caso de Falcao no se trata de un jovencito, se trata de un jugador mayor en el que las lesiones son más profundas, más graves y más difíciles de recuperar", dijo Vélez.



La crítica fue por Falcao pero también por los demás jugadores que podrían no estar a tope en la parte física: "Hay que tener cuidado con ese tipo de decisiones porque alteran el ecosistema del grupo", cerró Vélez.