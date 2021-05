¡Qué lío! Se llena enfermería de Selección Colombia y ya viene la Copa

No ha tenido muchos días buenos el técnico Reinaldo Rueda desde que regresó a la dirección técnica de la Selección Colombia. Unas veces fue la pandemia y sus numerosas restricciones, que ya pusieron de cabeza las Eliminatorias a Catar 2022, y otras, como ahora, las inoportunas lesiones.

Faltan 23 días para que el equipo vuelva a la alta competencia, cuando visite a Perú (3 de junio) y reciba a Argentina (8) con la necesidad de encaminarse en un torneo regional que trae los peores recuerdos, tras las últimas dos salidas en falso (0-3 contra Uruguay y 6-1 contra Ecuador). Y apenas 33 días para que, oficialmente, arranque la Copa América, que debe celebrarse en Colombia y Argentina.



La próxima semana el entrenador nacional dará a conocer su convocatoria oficial para ambas competencias, pero si tuviera que hacerlo hoy tendría que prescindir de sus tres capitanes: David Ospina, James Rodríguez y Falcao están en proceso de recuperación de lesiones, justo todos al tiempo, justo cuando habría que revisar más las estrategias que los informes médicos.



James Rodríguez ya lleva dos partidos ausente en Everton por eso que el DT Ancelotti llama "pequeño problema"... Como si fueran pequeños o cortos los tiempos de recuperación del zurdo. Este jueves vendrá un duelo contra Ason Villa por Premier y no se sabe si estará, pues apenas volvía a los entrenamientos esta semana, en teoría.



Falcao fue reportado este mismo lunes con una molestia en la espalda que le impedirá enfrentar a Denizlispor, una ausencia más en Galatasaray. En medio del gris panorama, Ospina se recupera también de sus molestias y estuvo en el banquillo en el último partido de Nápoles (triunfo 1-4 contra Spezia) pero no hay certeza sobre si jugará este martes contra Udinese, ya que Meret se ha dio adueñando del puesto.



Pero ojo que hay más pacientes en la enfermería: Yerry Mina salió lesionado este domingo, en la victoria 0-1 de Everton contra West Ham, y aunque se dice que no es grave, en este momento no está disponible. Es la pareja habitual de Davinson Sánchez como central y su ausencia preocupa pues no es la única. Ya Jeison Murillo había sido reportado por Celta como baja por un mes, debido a una rotura de grado I en el recto anterior del muslo izquierdo, lo que lo deja fuera de los duelos de Eliminatorias, por ahora. Para completar el panorama, Germán Mera, uno de los llamados al único microciclo de Rueda, también se lesionó en Junior: sufrió un "esguince de primer grado en el tobillo izquierdo, más una contusión ósea traumática".



¿Algo más? Claro. Si habían pensado en Edwin Cardona habría que considerarlo, pues apenas ha cumplido la primera de dos semanas de para absoluta, ordenada por los médicos de Boca Juniors, tras reportarse una miocarditis que pudo ser una secuela de covid 19, enfermedad que contrajo y que lo privó de volver, justo después de una prolongada baja por una lesión muscular. Y tampoco está recuperado Santiago Arias, quien sufriera una fractura del peroné y lesiones ligamentarias complejas en el tobillo izquierdo con la Selección y quien, con suerte, podría estar para Copa América, aunque no hay certezas y en Bayer Leverkusen todavía no cuenta.



Así está entonces la enfermería de la Selección Colombia, con camas llenas faltando tan poco para volver a competir. La próxima vez que tenga dudas y preocupaciones, piense cómo ha de sentirse en estos días el técnico Rueda...