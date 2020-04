¡Atención! FIFA contempla otro aplazamiento de partidos de selecciones

Son días de ordenar las prioridades, de atender lo urgente sin desplazar lo importante, de poner las cosas en perspectiva. Y en ese camino avanza también el fútbol, que no está ni estará en el corto plazo en la cabeza de la lista de asuntos a resolver.

Eso hace que la situación económica de los equipos y todos los actores del negocio tengan que priorizar también sus urgencias y encontrar salidas ingeniosas pero ajustadas a las normas para sobrevivir.



La buena noticia es que en todos los continentes son los clubes la prioridad. Es decir, la UEFA, la Conmebol y la propia FIFA han anunciado que aquí lo primero será completar los torneos domésticos y después, si es que hay manera, tratar de ponerse al día con las selecciones.



Lo ha dejado claro, una vez más, Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF y vicepresidente de la FIFA, en una entrevista concedida a la agencia AP: "En este momento, el fútbol local de cada país es una prioridad. La competencia interclubes debe priorizarse y por eso la actividad de las selecciones es difícil que se mantenga firme con la dirección que lleva la situación de la pandemia en la actualidad", indicó.



Traducción: quienes están pensando en un inicio de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 en septiembre, no se vistan que no van.



"Creo que afrontar competencias internacionales de selecciones es algo muy desafiante en este año, y ya no tanto por los problemas de salud en todo el mundo y los distintos grados de preparación que deben tener los equipos, como por el compromiso sanitario que generaría la realización de viajes internacionales apenas se vuelva a competir", agregó Montagliani .



Se cae de sensatez su punto. Obviamente el tránsito a la normalidad no será como muchos pensaban, abrir la puerta de la casa y subir al auto como si nada hubeira pasado. La lección de Japón y China se toma con especial atención en Europa, donde no repetirán el error de abrir fronteras completamente para desandar el camino avanzado en la recuperación de los fatales efectos de la pandemia. Por eso no es previsible que las grandes figuras del fútbol puedan desplazarse tan fácilmente de un continente a otro y jugar sin ellos es una ventaja que nadie quiere dar.



Así las cosas, el inicio de las eliminatorias suramericana en 2020 parece ser una utopía. Será, como ya pasó con la Copa América y la Euro, un asunto para tratar en 2021. Este año, seguramente no.