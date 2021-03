'Colombia está lista para la Copa América si le toca sola': Mindeporte

La Copa América 2021 se hará y tendrá público, al menos desde el punto de vista de Colombia, que tendrá sede conjunta con Argentina.

Ernesto Lucena, Ministro de Deporte, lo dejó claro "Una Copa América sin público no tendría sentido... Estamos trabajando en un protocolo de bioseguridad para tener una aforo aproximado del 30 por ciento", dijo en charla con Caracol Radio.



"Me comunicaré con el presidente Domínguez a ver qué está pensando con su comisión de expertos. Pero evidentemente una Copa América con cero público sería completamente inviable, yo no veo ese escenario en este momento", añadió.



Según el funcionario hay buenas señales como que la tasa de contagios sigue decreciendo como ha ocurrido en los últimos días y que "el proceso de vacunación siga al ritmo que va". Según él, "todo eso ayudará a que podamos tener una aforo mayor".



Es más, si por alguna razón Argentina desistiera de ser sede, el torneo no correría ningún peligro: "Colombia está lista para tener una Copa América si le toca sola y lo más importante es dejar el mensaje que estamos trabajando en todos los temas de protocolos para el tema de aforo, que es una preocupación que tiene Conmebol".



Precisamente, este miércoles habrá una reunión en Conmebol para aclarar cualquier duda previa a la celebración del torneo, previsto del 11 de junio al 10 de julio próximos.