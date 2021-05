Ricard: de ‘James se lesiona mucho’ al que mereció ir a la Selección

Uno de los delanteros que marcó época en el fútbol del país fue Hamilton Ricard, es el máximo goleador colombiano en la Premier League con 58 tantos en 133 partidos disputados.



El chocoano habló con FUTBOLRED sobre la Copa América, la convocatoria de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, James Rodríguez y sus lesiones, además de lo que compartió con Edinson Cavani en el Danubio de Uruguay.



¿Cuál es su posición ante la decisión de no realizar la Copa América en Colombia?

Es una decisión sabia, no estamos pasando por el mejor momento. Es un tiempo difícil, con protestas, con paro, en desobediencia. Con disturbios en los estadios, como ocurrió en Barranquilla, con gases lacrimógenos. Además de eso, está la pandemia.



El hacer la Copa y que le ocurra algo a una delegación, no nos conviene como colombianos, teniendo en cuenta que estamos mal a nivel internacional para que llegue a pasar algo peor.



¿Qué análisis tiene de la convocatoria de Reinaldo Rueda?

El fútbol está para analizarlo. A Reinaldo no le diré nada de entrada, él sabrá por qué llama los jugadores, es un hombre con mucha experiencia, reconocido, conoce el fútbol colombiano. Particularmente me hubiera gustado tener un par de jugadores como Sebastián Villa de Boca, por derecha, quizás volantes de otro corte y laterales más enfocados a la labor.



Hay que darle la confianza al profe Rueda, esperemos que tenga la sapiencia para, él sabrá cómo hizo y para qué hizo la convocatoria. Que nos ayude a ir a Qatar y ganar la Copa América.



¿Qué recuerdo tiene de Reinaldo Rueda en el tiempo que coincidieron en el Deportivo Cali?

Yo con el profe coincidí allí, pero a los tres meses fui a Inglaterra. Es un excelente entrenador, gran persona, le gusta hablar con el jugador, le sabe llegar. Sabe lo que quiere y planifica muy bien su trabajo. Ha demostrado que es un buen técnico.

Pese a las lesiones y la temporada que tuvo ¿James es indiscutible en la Selección Colombia?

James es un gran jugador, goleador de un Mundial y ha estado en los mejores equipos. Sin embargo, lanzar una opinión es como si se le tuviera rabia. En mi concepto, se lesiona mucho, no juega regularmente, está un partido y se ausenta otros cuatro, siempre con dolores. Pero cuando se pone la camiseta de Colombia marca la diferencia, pero, venimos de perder con él, de comernos una goleada contra Ecuador con él.



Reinaldo sabrá por qué lo llamó, le doy la derecha al profe, está recién empezando, hay que apoyarlos. Fue una campaña regular de James, se mantuvo más lesionado que jugando, eso habla por sí solo. Sin embargo, es un excelente jugador y ojala que con el profe Rueda lo podamos recuperar.



Más allá de los convocados a la Selección Colombia que están en la Liga BetPlay ¿Qué otro jugador tiene el nivel para ser llamado?

Campaz es uno de los grandes jugadores de la Liga, están Borja y Perlaza que fueron convocados. El microciclo realizado sirve de mucho, lo que pasa es que tiene muchos detractores, para todo hay, en Colombia todo lo que se hace, lo ven como malo.



Esos microciclos sirven para que los jugadores de la liga se afiancen, se comprometan y sientan que hacen parte de una Selección, que tienen y tendrán la oportunidad de estar ahí en un futuro, eso hace que eleven su nivel, saben que los están viendo y puedan superarse desde lo físico, futbolístico y mental.



Eso le ayuda a Rueda a saber que si no puede contar con los jugadores de afuera, tendrá los de dentro. Los que están son los que lo merecen por su buen momento.



¿Hasta dónde cree que llegará la Copa? Teniendo en cuenta lo que hay y los rivales.

Si nosotros empezamos a desmenuzar la Selección, Cuadrado es de los mejores, excelente nivel. Para mí, es el mejor de la Juventus. Muriel y Zapata llegan en excelente nivel. Wilmar también. Quizás Mina ha tenido altibajos. Davinson ha retrocedido un poco en el Tottenham.



Mateus Uribe creció bastante, en línea general tenemos jugadores de gran nivel desde lo individual, se han consagrado, han participado en copas europeas, eso da un plus y una visión, enseña a jugar. Tenemos una Selección para pelear el título, para jugar de tú a tú. Hoy nos respetan y eso hay que aprovecharlo.



¿Qué recuerdo tiene de Edinson Cavani? Teniendo en cuenta que compartió con él en Uruguay

Es una gran persona, muy humilde, no la ha perdido. Sigo hablando con él, si le pido un video mandando saludos lo hace sin ningún problema. Estando en Uruguay se le ve cortando el césped, de familia. Ha cambiado solo por lo grande y que juega en Manchester. Es un muchacho que le gusto aprender.



Cuando lo conocí, tenía mucho ímpetu, rápido, cuando definía, lo hacía a la misma velocidad. Un día él me dijo que le enseñara a definir, él decía que no concretaba y la verdad lo hacía mal. Me preguntó qué tenía que hacer para ser un grande y triunfar en Europa, que le ayudara. Desde ahí, se veía lo grande que iba a hacer. Un gran jugador y mucho mejor como persona.





Sergio Cortés

@Seracoca_95