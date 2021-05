¿Selección alternativa? Las opciones de Reinaldo en la Copa América

Con la Copa América a la vuelta de la esquina, se empieza a especular con los que integrarán el nuevo proceso al mando de Reinaldo Rueda. Con la pandemia, cancelación de amistosos y sumado a la de las Eliminatorias, es poco lo que se ha visto con el estratega vallecaucano en su segundo ciclo al mando de la ‘tricolor’.



El microciclo realizado con los jugadores de la Liga BetPlay Dimayor es el mayor acercamiento a lo que podría ser una convocatoria de Reinaldo, sin embargo, no deja mucho como conclusiones, teniendo en cuenta hace cuánto se hizo, el nivel actual de algunos y las necesidades de cara a la Copa América y el partido de las Eliminatorias.



Hay ciertas posiciones en las que la Selección ha sufrido por la escasez de jugadores, bien sea por su nivel o porque sencillamente no se ha encontrado un jugador con las condiciones necesarias para asumir el reto que implica representar a Colombia en el ámbito internacional. En la era Pékerman, y Queiroz la ausencia de futbolistas en ciertas posiciones fue el pan de cada día, llegando en ocasiones a tener que usar los que estaban en posiciones poco habituales para ellos.



El nivel, las lesiones y los eventuales contagios podrían cambiar los planes de Reinaldo Rueda. En el arco parece estar fijo David Ospina, pese a que recientemente se reincorporó a la actividad del Napoli, tras una lesión. Ha jugado nueve encuentros por Liga, sumando en total 16 en toda la Serie A. Sin embargo, la ‘tricolor’ ha entrado en un recambio generacional, por lo que atrás espera Álvaro Montero, que ha sido habitual en las convocatorias de Colombia.



La zona de centrales no ha tenido la mejor temporada si se habla de los habituales Yerry Mina y Davinson Sánchez. El jugador del Everton, pese a tener 22 partidos por Premier League en la presente edición, no ha podido brillar, las lesiones y el nivel mostrado ponen en duda su titularidad, pese a que, sobre el papel, es llamado a ser fijo en la convocatoria de Reinaldo.



Por el lado del jugador del Tottenham, las cosas son distintas. Ni con Mourinho, ni con Ryan Mason ha visto minutos. Las decisiones técnicas lo tienen al margen de la titular de los Spurs. Pese a tener 17 partidos, 16 de ellos como titular, es un numero bajo respecto a los 37 partidos disputados, hasta el momento en la Premier League.



Las alternativas que podría tener Reinaldo Rueda llegan desde España y Bélgica. El primero, que es habitual en la Selección Colombia es Jeison Murillo, que jugó 31 partidos como titular con el Celta de Vigo, siendo fundamental para Coudet.



En el Genk de Bélgica hay tres colombianos, pero primero hablaremos de la zona de centrales. John Janer Lucumi y Carlos Cuesta son los centrales más relevantes en el cuadro belga que está en la pelea por el título. Con 36 y 34 partidos por liga, respectivamente, se perfilarían como las alternativas. Los casi tres mil minutos que tiene cada uno en cancha, los perfilan para ser tenidos en cuenta por Reinaldo Rueda.



En Bélgica también está Éder Álvarez Balanta con el Brujas, sin embargo, los 23 partidos y 12 como titular, podrían jugarle en contra para un eventual llamado de Reinaldo.



La zona de laterales será una tarea para Reinaldo, teniendo en cuenta que algunos no vienen con regularidad. Con la lesión de Santiago Arias, que está en proceso de recuperación, se perfila Stefan Medina, conocedor de la posición y uno de los más regulares en los últimos tiempos con la tricolor.



Si a Reinaldo no le convence Stefan, seguramente podrá elegir entre Daniel Muñoz y Luis Manuel Orejuela. El antioqueño que es compañero de los centrales Cuesta y Lucumí. 38 partidos jugados en toda la temporada y 35 como titular, lo acercarían cada vez más a la Selección Colombia.



Por los lados del jugador de Sao Paulo, que apenas debutó recientemente con el cuadro brasileño en la Copa Libertadores, viene de tener un 2020 con regularidad. El jugador estuvo presente en la goleada de Ecuador contra Colombia en Quito.



En la banda izquierda, los nombres de Frank Fabra y Johan Mojica parecen ser fijos. Uno en Boca, siendo uno de los capitanes. Por el lado del jugador del Elche, la temporada fue de menos a más, arrancando en Atalanta, donde apenas jugó tres encuentros como titular, ingresando en 11 ocasiones desde el banco. Ahora, en el Elche, suma 16 encuentros, 14 como titular en lo que va del 2021.



Un nombre que ha estado desaparecido del ámbito colombiano, pero que acaba de tener una temporada con muchísima continuidad. Deiver Machado encontró en el Tolouse de Francia, en la presente temporada llegó tras los altibajos presentados en el Gent y en Nacional. 32 de los 28 partidos disputados en la segunda división en Francia lo pueden poner en la órbita de la Copa América. Con los violeta sigue en disputa por el ascenso a la Ligue 1.



Por lo pronto, hablar de convocatoria es especular, sin embargo, la hora de presentarla por parte de Reinaldo se acerca. Que al momento de no tener alternativas, podrá analizar a cada uno de los jugadores antes mencionados. Cuando en el fondo podría escasear, en el medio y ataque tendría varias opciones, especialmente en ataque. Desde Borré, Suárez, Morelos y los ya habituales Falcao, Zapata y Muriel