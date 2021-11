Andrés Mosquera Marmolejo y su expectativa en la Selección Colombia

Una de las sorpresas en la convocatoria de la Selección Colombia de mayores para los partidos de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Catar 2022 frente a Brasil y Paraguay es la de Andrés Mosquera Marmolejo, el arquero del Deportivo Independiente Medellín fue reconocido por su buen momento deportivo y estará como uno de los guardianes del arco tricolor para estos partidos claves.



“Muy feliz por esta convocatoria y el momento que estoy viviendo. Agradecido con el club, con mi familia. Me enteré del llamado en la casa de Agustín (Vuletich) quien estaba de cumpleaños y me felicitaron ellos”, destacó Marmolejo en declaraciones este jueves al departamento de comunicaciones del DIM.



Sobre su momento, Andrés señaló que “vengo haciendo las cosas bien, mucha gente me ha resaltado el trabajo que vengo realizando. Pero como equipo estamos en una posición incómoda, no estamos dentro de los ocho, puede que se iba a dar, puede que no, pero ahora que tengo esta oportunidad debo aprovecharla, disfrutarlo y seguir cada día mejorando. Quiero ir por más”.



Antes de Marmolejo, el último jugador del DIM citado a una Selección Colombia para juegos de Eliminatorias fue la leyenda poderosa David González, quien hizo parte de la convocatoria que venció a Venezuela en Barranquilla por 2-0 y cayó en Manaos frente a Brasil por 2-0, en las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018. “No he hablado con el cuerpo técnico, se comunicaron conmigo gente de la logística para determinar el viaje a Brasil”, acotó el arquero antioqueño.



En cuanto a la repercusión dentro del grupo, Andrés precisó que “desde que se conoció la noticia, la mayoría de mis compañeros me escribieron. Cuando llegué al entrenamiento el profesor (Julio) Comesaña me recibió con mucha alegría, es una bendición, en esta institución hay mucho cariño y eso me lo expresaron”.



Andrés Mosquera Marmolejo es esperado entre domingo y lunes en Brasil para comenzar con los trabajos previos al partido del próximo domingo en Sao Paulo, con lo cual, se perderá los encuentros contra Patriotas y el clásico antioqueño contra Nacional. Sin embargo, el arquero confía en la labor de Luis Erney Vásquez, quien lo suplió con categoría en partidos claves de este año como la semifinal de Copa Colombia frente al Quindío.



“Luis (Erney Vásquez) está preparado, cuando tuvo que atajar, lo hizo muy bien. No veo que habrá alguna diferencia, es una persona seria para trabajar, se prepara muy bien, es muy serio para trabajar. Ojalá pueda llenarse de confianza y que el arco esté en cero”, explicó.



Finalmente, agradeció por el amor del hincha poderoso con él, aunque todavía falta por definir su futuro, Marmolejo siente con honor ese cariño que baja de la tribuna, le reconoce su trabajo y se lo hacen saber en la calle, en el estadio y en las redes sociales. “Estoy contento con el cariño del hincha, lo que me están demostrando en cada partido, gracias por ese apoyo, por los mensajes que me han mostrado cada partido, cada día. Acá está una persona muy trabajadora que lo dará todo por el club”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8