Si hoy fuera la Copa América, Brasil no entraría a Colombia: ¿por qué?

Faltan poco menos dos meses para el día de la inauguración de la Copa América 2021 y hay más dudas que certezas, no por otra razón distinta a la incertidumbre a la que sería una nueva ola del coronavirus covid-19.

Este jueves el propio presidente de Argentina ha puesto en duda la realización del evento en su país, tras verse obligado a nuevos cierres del comercio y los colegios ante un preocupante incremento de contagios.



En Colombia, entre tanto, ya cuatro ciudades han anunciado el regreso a cuarentenas y los números continúan en alza.



Precisamente esa situación ha hecho que no cambien las condiciones para los viajeros que provienen de algunos países donde la crisis es aún más aguda, caso específico de Brasil. Si hoy fuera el torneo, las autoridades sanitarias no permitirían el ingreso del equipo a Barranquilla, donde el 14 de junio debe medirse a Venezuela.



Así lo reconoció Gonzalo Belloso, director de desarollo de Conmebol, en entrevista con Primer toque, de Win Sports.



"Trabajaremos en estos días con Colombia para que ojalá puedan aprobar nuestra burbuja sanitaria, algo que viene siendo muy exitoso para frenar el contagio", dijo el funcionario.



Belloso explicó que el gobierno colombiano ha sido muy colaborador con la Copa América, a la que le anticipó mucho éxito, pero que con los ciudadanos brasileños hay restricciones por el avance de la pandemia en ese país. Dijo que ya se autorizó el protocolo de ingreso a Perú, Ecuador y Venezuela, pero no a Colombia.



"No es que Colombia está atrasado, es que estamos trabajando en eso, seguramente Colomba entenderá, con la protección de nuestro protocolo podrán analizar y ojalá autorizar el ingreso y la salida", añadió.





Belloso explicó que la idea es que ingrese al país un vuelo charter con 55 personas, quienes se hospedan en un solo piso de un hotel, sin contacto con nadie, que el equipo juega el partido y vuelve y sale del país y que gracias a eso "no ha habido contagios prácticamente nunca. Es lo que trabajamos en los 9 países, estamos pendientes de Colombia y esperamos que pueda ser positivo", dijo.



Y sí, el trámite está en marcha. Pero en el momento no es un hecho. Todo hay que decirlo.