A Colombia le bastaron 45 minutos: Muriel, la figura ¡Así les fue!

La Selección Colombia debutó con victoria 3-0 contra Venezuela en las Eliminatorias a Qatar 2022. La Tricolor se impuso con goles de Duván Zapata y doblete de Luis Fernando Muriel.



Así le fue a cada uno de los jugadores en este debut de Eliminatorias.

Camilo Vargas: Venezuela se acercó poco a su arco, pero en los dos remates que tuvo contra su arco convalidó porqué fue elegido como el arquero titular para este encuentro. Fue su debut en Eliminatorias y lo hizo muy bien.



Santiago Arias: es una lástima esa lesión que lo sacó muy rápido del encuentro.



Yerry Mina: tuvo poca exigencia defensiva y parece ser el hombre que lidera la defensa con su voz de mando y experiencia.



Dávinson Sánchez: fue el jugador rápido de la zona posterior y, aunque tampoco tuvo mucho trabajo defensivo, no tuvo errores importantes.



Johan Mojica: en defensa no tuvo exigencia, pero en ataque demostró ser una flecha. Sacó toda su habilidad en un mano a mano que dejó a un rival en el suelo y habilitó a Luis Muriel para el 2-0.

Wilmar Barrios: fue el volante de recuperación principal y apoyó principalmente el sector izquierdo. También hizo unas buenas coberturas cuando sus compañeros fallaron en las salidas.



Jefferson Lerma: jugó como en el Bournemouth. No fue un jugador netamente defensivo, pero sí apoyó algunas veces en la primera línea de volantes. Su compañía en el ataque fue fundamental para distraer a los rivales y hasta remató con potencia un balón que terminó en el palo tras un error de Faríñez.

Juan Guillermo Cuadrado: alternó entre ser un volante interior y un extremo por derecha. Su velocidad fue la que impulsó los contragolpes de la Selección e hizo un pase milimétrico para el gol de Duván Zapata. Jugó 59 minutos y en su lugar entro Alfredo Morelos.



James Rodríguez: fue el jugador al que más marcaron los venezolanos, pero fue inteligente para rebuscársela. Apareció por derecha, por izquierda y se fue del campo a los 74 para darle su lugar a Steven Alzate.



Luis Fernando Muriel: 59 minutos le bastaron para ser la estrella del partido. Sus buenos movimientos le permitieron estar en el lugar preciso para anotar el 2-0. En el 3-0 mostró velocidad y explosividad para conducir el baló desde antes de la línea central hasta el área de Venezuela y rematar con potencia. Su lugar lo tomó Frank Fabra.



Duván Zapata: demostró que es un depredador en el área y en la jugada de gol más clara que tuvo la mandó al fondo de la red. También tuvo movilidad para tirarse a las bandas, pero allí perdió protagonismo. Jugó 74 minutos.



Stefan Medina: ingresó por Santiago Arias y fue el jugador que inició la acción del primer gol. En defensa no actuó mucho y demostró que también puede aportar en ataque.



Frank Fabra: jugó 31 minutos como un volante por izquierda, pero Colombia no lo utilizó mucho.



Alfredo Morelos: entró con muchas ganas, pero en los 31 minutos que jugó no tuvo ni un remate al arco. Jugó como un mediapunta y también se tiró por el sector derecho para defender.



Steven Alzate: ingresó por James Rodríguez y su jugada más importante en el campo de juego fue un pase que dejó a Falcao listo para rematar.



Falcao García: solo tuvo una acción clara de gol, pero su remate con la izquierda salió a las manos de Wuilker Faríñez.