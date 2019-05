Reviva el triunfo de Colombia sobre Polonia en el Mundial Sub-20

Final del partido. Colombia superó 0-2 a Polonia en el Mundial Sub-20 y empezó el torneo con un importante triunfo.



Min 90+2: Gooooooooooooooooool de Colombia. Un gran contragolpe terminó en los pies de Carbonero, quien remató, pero atajó el guardameta de Polonia. El rebote quedó en los pies de Sandoval y este la mandó con potencia para celebrar el 0-2.



Min. 90+1: Andrés Reyes salió lesionado del partido y su lugar lo tomó Carlos Terán.



Min 90: cuatro minutos de adición.

Min 85: Cinco minutos para el final del partido. Colombia domina el partido en las acciones ofensivas y defensivas.



Min. 81: Johan Carbonero remató con potencia y la estrelló en el palo. Posteriormente, Polonia hizo su tercer cambio: salió Puchacz y entró Benedyczak.



Min. 78: Segundo cambio en Colombia. Salió Angulo y entró Johan Carbonero.



Min. 71: Luis Sinisterra le dio un buen pase a Sandoval, el delantero hizo un gran freno y remató con potencia, aunque Majecki reaccionó bien. Posteriormente Angulo quedó con dos defensas rivales en frente, pero no logró sacarlos del camino.



Min 68: Segundo cambio en Polonia. Salió Bogusz y entró Zylla.



Min. 60: En la primera que tocó Sandoval remató al arco con potencia, pero bien respondió el arquero Majecki.



Min 58: primer cambio de Colombia. Salió Juan Camilo Hernández y entró Luis Sandoval.



Min. 54: primer cambio en el partido. Salió Walukiewicz y entró Bednarczyk, por Polonia.



Min 50: Iván Angulo desequilibró por la derecha, pero no tuvo una buena definición y estrelló el balón en el arquero Majecki.



Min. 47: Jaime Alvarado, volante de Colombia, recibió la segunda amarilla del partido.



Comenzó el segundo tiempo en en el estadio Widzew Lodz.



Final del primer tiempo. Colombia le gana 0-1 a Polonia con superioridad.



Min. 45: el juez dio dos minutos de adición.



Min 42: primera amarilla en el partido y es para Colombia. Brayan Vera recibió la amonestación por un golpe innecesario a un rival polaco.



Min 40: Cinco minutos para el final del primer tiempo y hay control total de Colombia en el partido.



Min 36: Para resaltar la buena actitud de Luis Sinisterra. Su velocidad ha sido fundamental en el apoyo defensivo.



Min 31: Gran centro de Brayan Vera desde el lateral izquierdo que Juan Camilo Hernández cabeceó sin potencia y terminó en las manos de Radoslaw Majecki. ¡Apareció el 'Cucho'!



Min 28: Colombia no baja el ritmo y mantiene la solidez defensiva para mantener a Polonia lejos de la portería de Mier.



Min 22: Gooooooooooooooooooool de Colombia. Iván Angulo aprovecha una error de los polacos y con la pierna izquierda la manda al fondo de la red. Efectiva la Tricolor que en su primer remate directo al arco celebra el 0-1.

Min. 17: Luis Sinisterra y Sebastian Walukiewicz terminaron golpeados, pero se reincorporan al campo.



Min. 16: Apareció Iván Angulo y con su desequilibro creó una buena jugada ofensiva que terminó en la defensa polaca.



Min. 12: Colombia apela al juego por las bandas y con la velocidad de sus extremos quiere doblegar a Polonia.



Min. 8: Kevin Mier no logró quedarse con el balón en un centro sin mucho peligro. ¡No pasa nada en el arco de Colombia tampoco!



Min. 5: inicio tranquilo para Colombia, que tiene la posesión, pero no llega con peligro al arco rival.





Colombia disputa este jueves su primer partido en el Mundial Sub 20 que se disputa en Polonia. Contra la selección local, la Tricolor empieza su participación en el torneo más importante de la categoría.