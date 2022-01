¡Confirmado! Estas son las nóminas titulares de Colombia - Perú

Estos son los 22 hombres que estarán desde el pitazo inicial en el terreno de juego en el partido Colombia vs Perú válido por la fecha 15 de las Eliminatorias en la ciudad de Barranquilla.



Varias novedades tendrá el equipo colombiano para este juego, regresa al once titular Falcao García y James Rodríguez, además de estar acompañados por Borré y Luis Díaz, fuera del once titular se quedaron Miguel Angel Borja, quien era el habitual inicialista de Reinaldo Rueda

🚨 ¡FORMACIÓN TITULAR!



Así forma la Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇵🇪#JuntosLoLogramos 🇨🇴 pic.twitter.com/S0f7VtImcZ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 28, 2022

Nómina de Perú para el juego frente a Colombia