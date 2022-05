Colombia vs Comoras EN VIVO: en tablas a un tanto en Francia

Todo está listo para que la Selección Colombia empiece su camino en el Maurice Revello, o mejor conocido anteriormente como el Torneo Esperanzas de Toulon. Los colombianos ocupan el Grupo C en donde comparten con Comoras, su rival inicial, Argelia y Japón, que de hecho, así es el orden de partidos que tendrán en la fase de grupos el elenco cafetero. Los colombianos no atendían a este torneo desde el 2014 cuando tuvieron su última participación. Ocho años después, se preparan para afrontar el certamen en busca de su cuarto título.

Siga el partido en vivo acá:

90+5' Termina el partido. Cada uno con una unidad y desempate en penales. Colombia 1-1 Comoras.

90+3' La más clara para Comoras con un remate cruzado en soledad de Ibtoihi Hadhari.

90+1' Infracción a favor de Colombia.

90' Añaden cinco minutos.

87' Disparo raso de Aaron Kamardin que pasa apenas desviado.

86' Remate de Azihard M'Changama que ataja con seguridad Juan Diego Castillo.

84' Infracción de Jhon Vélez y tarjeta amarilla para el colombiano.

82' Salen Daniel Lun y Tomás Ángel, en sus lugares entraron José Cabezas y Carlos Cantillo.

80' Ingresan Yakine Said y Naim Chadhuli por Enji Ali Said y Anfane Ahamada M'Ze respectivamente.

79' Desborde de Oswaldo Valencia, Aaron Kamardin le gana en fuerza y el colombiano comete falta.

78' Mano de Kevin Mantilla e infracción lejana del pórtico colombiano.

77' Ingresa Juan José Mina por Edier Ocampo.

76' Minutos de hidratación en el Stade Parsemain.

74' Duro choque de Edier Ocampo que queda en el suelo. Piden cambio.

72' Segunda amarilla en Comoras en una sujeción de Raimane Daou a Daniel Luna en la mitad de cancha.

71' En el suelo Aymeric Ahmed. Se siente el desgaste en el partido.

69' Queda tendido en el gramado Alexis Castillo Manyoma por una entrada al balón de Aaron Kamardin.

67' Cambios en Comoras. Salen Fritz Joseph y Ben-Chayeel Hamada y entran Azihard M'Changama y Raimane Daou respectivamente.

65' ¡Pasó de todo en el área de Comoras! Centro para Daniel Luna que remata y Yannick Pandor ataja. El rebote queda para Tomás Ángel que dispara y asegura el guardameta.

63' Centro raso de Alexis Castillo Manyoma que la zaga de Comoras rechaza al córner.

62' Gran centro de Oswaldo Valencia que Tomás Ángel controla y saca un remate pegada al palo.

60' Colombia se adueña completamente del balón. Centro de Andrés Salazar que salva Yannick Pandor.

57' Cabezazo de Kevin Mantilla que pasa apenas desviado.

55' Tiro libre de Daniel Luna que pega en la barrera y no logra definir Gustavo Puerta.

54' Mano de Hamada y tiro libre muy cerca al pórtico de Comoras.

52' Gran centro buscando a Tomás Ángel y a Oswaldo Valencia que finalmente Yannick Pandor salva.

50´Cae al suelo Daniel Luna por una entrada limpia de Assad Maoulida.

48' Primera amarilla para Comoras. En una infracción, Aaron Kamardin recibe la amonestación.

45' Primer cambio en Colombia. Sale Luis Sevillano y entra Oswaldo Valencia.

45' Inicia el segundo tiempo Colombia 1-1 Comoras



45+2' Finaliza la primera parte Colombia 1-1 Comoras

45' Dos minutos de adición.

44' Infracción de Ahamada a Alexis Castillo Manyoma.

41' Centro de Andrés Salazar por la izquierda con potencia. Tomás Ángel no logra rematar de buena manera al fondo.

36' Infracción para Colombia. No pasa mucho en el juego.

31' Entra el partido en descanso de hidratación.

29' ¡Al palo! Remate de Luis Sevillano contra el vertical.

25' Infracción de Daniel Pedrozo a Said Baco lejana del pórtico colombiano.

23' Infracción de Edier Ocampo a Said Baco.

22' Córner pasado que Tomás Ángel cabecea a las manos de Pandor.

21' Gran jugada de Colombia que define Tomás Ángel con un remate tapado al córner.

19' Primera amarilla para Colombia. Daniel Pedrozo y una dura infracción a Haidari.

18' Buen remate de Said Baco que Juan Diego Castillo ataja en dos tiempos.

16' ¡Goooooooooool de Comoras! Contragolpe que Amir aprovechó con un remate arriba contra el travesaño al fondo.

15' Infracción de Ahmed a Alexis Castillo Manyoma en la medular.

13' Primera de Comoras con un remate cruzado de Ahmed sin dirección.

10' Centro de Haidari que se cierra y Juan Diego Castillo asegura la pelota.

8' Muchos intentos de Colombia por atacar por la izquierda con Gustavo Puerta. El inicio colombiano empieza por los pies de Puerta.

5' ¡Goooooooooooool de Colombia! En un centro de Gustavo Puerta, Alexis Castillo Manyoma cabeceó al fondo.

3' Colombia busca mucho a Tomás Ángel, su carta ofensiva, pero llegó primero Pandor, guardameta de Comoras.

1' Infracción a Luis Sevillano. Falta lejana a favor de Colombia.

0' Rueda la pelota en Francia. Colombia movió con Tomás Ángel.

