¡Borja se inspira en casa! El 1x1 de impecable Colombia contra Chile

Colombia se dio el lujo de una victoria 3-1 contra Chile, un rival que siempre complica en las Eliminatorias a Qatar 2022, y ahora se mira a los ojos a una realidad sin todas las dudas de la última semana.

Picos altos, más allá del bache en el inicio del segundo tiempo, en una noche plena de inspiración para Borja autor de un doblete.



David Ospina- 6

Una vez lo probaron en el primer tiempo y cumplió. Para el complemento trabajó más y salvó al menos tres llegadas de Chile.



Juan Guillermo Cuadrado- 6

Pudo dejar espacios en el largo regreso desde la posición de lateral, pero sus compañeros lo respaldaron siempre. Se alternó de lujo con Quintero en la salida y al cierre se alivió cuando lo respaldó Muñoz.



Carlos Cuesta- 7

¡Cómo no había sido titular antes! Aplomado, práctico y solidario. Nadie creería que era el debutante. Gran noticia en medio de la crisis de zagueros centrales



Óscar Murillo- 6

Un primer tiempo de un par de despejes y sin complicaciones. Salió golpeado por Tesillo.



Yairo Moreno- 7

Le dio la razón a Rueda: su sociedad por la banda con Luis Díaz rompió la defensa chilena, estuvo en las mejores salidas en ataque, pero en defensa dejó espacios y en el gol de Chile falló en la marca de Aranguiz (como en el gol de Paraguay, el domingo).



Wilmar Barrios- 6

Serio, provocó la amarilla de Vidal por una fuerte entrada, esta vez no perdió la cabeza cuando le pegaron: ¡lección aprendida! Siempre rendidor.



Matheus Uribe- 6

Sin problemas y con oficio para cubrir la salida de Yairo Moreno al ataque. Tuvo gran protagonismo en el tercer tanto abriendo espacio para Díaz.



Juan Fernando Quintero- 6

¡De lujo! Le anularon jugada de gol, zurdazo hermoso, por fuera de lugar de VAR y metió los pases profundos que se esperaban de él. Sufrió, sin quejarse, más de un golpe.



Luis Díaz- 7

Un primer tiempo de locos: gran pareja con Yairo en la banda y con Quintero y Cuadrado en cambios de frente. Generó el penalti del 1-0 parcial y anotó el gol del definitivo 3-1. ¡Siempre Díaz!



Rafael Santos Borré- 6

Un primer tiempo excepcional, pleno de sacrificio cubriendo a Quintero y con asocio con Borja como si llevaran toda la vida jugando juntos: de taco lo asistió para el 2-0. Acusó cansancio en el complemento.



Miguel Borja- 8

Faltan adjetivos: certero, veloz de piernas y de mente para asociarse con Quintero, letal en la definición en el penalti y luego en el mano a mano con Bravo. ¡Barranquilla es su lugar en el mundo! Se fue a los 68, fundido pero feliz.



Muñoz por Borré- 6

Minuto 68

Equilibró la marca por la banda y aprovechó el cansancio de los chilenos.



Roger Martínez por Borja - 6

Minuto 68

Clave en la asistencia a Díaz para el tercer tanto, el de la tranquilidad en Barranquilla.



Falcao por Quintero- 6

Minuto 76

Un tiro libre y una pelota a la que no logró llegar. Le faltó tiempo en cancha, pero igual la gente le dio todo su cariño, como siempre.



William Tesillo por Murillo- 6

Minuto 76

En su posición natural no se vio particularmente exigido.