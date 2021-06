Borja y Muriel, los héroes: Colombia, con pasividad en el ataque

Colombia quedó corto, no pudo reponerse de los dos tantos, de entrada, por parte de Argentina. El esquema en ataque sufrió varias modificaciones durante todo el encuentro, pues la desconcentración por parte de jugadores como Zapata y Díaz llegó con el marcador abajo. Dura prueba para Rueda en su regreso al Metropolitano, que en ataque, quedó en deuda, pero por la actuación de los referentes y responsables de los goles.



Desde el planteamiento por parte de Rueda, el 4-3-3, que se volvía en un 4-2-3-1 e incluso un 4-1-4-1 con Díaz y Cuadrado como extremos, buscando salida por las bandas y teniendo a Duván Zapata como hombre de referencia. Con los dos tantos de Argentina, en el inicio del partido, las imprecisiones no solo en el frente de ataque, en general para todos los jugadores.



De a poco, la posesión de pelota se hizo para los de Rueda, con la búsqueda de romper las líneas defensivas, aprovechando la velocidad de Luis Díaz y el potencial por parte de Zapata. Sin embargo, la pasividad fue el común denominador, dejando que Otamendi saliera con el balón al piso, para abrir la cancha.



El rol de Cuadrado, tanto en ataque como en defensa, mostró cosas interesantes. Siendo el líbero en la tercera zona, posicionándose no solo en la banda, incluso, pasando a la mitad para recibir el balón de los volantes o centrales, para transportar la pelota.



La estrategia cambió rápidamente, no solo los dos tantos de Argentina, que hicieron mirar rápidamente al banco de suplentes por parte de Rueda. Luis Fernando Muriel entró a la media hora de juego, en reemplazo de Jefferson Lerma, buscando la manera de romper el cerco defensivo por parte de Argentina.



Para el primer tiempo, Colombia tan solo remató al arco en una oportunidad, empezando buscar a probar a Agustín Marchesín, quien salió lesionado tras un choque con Mina.



Luis Fernando Muriel y Duván Zapata empezaron a recrear lo que tienen en el Atalanta, combinación para que el ‘toro’ sea el nueve, mientras que el otro fuese ese pivot, para buscar habilitarlo. Entró enchufado y a generar peligro en la media luna del arco ‘albiceleste’.



Sin embargo, ante la impotencia mostrada en la cancha por parte de Duván Zapata y evitando que fuese expulsado, salió y en su lugar entró Borja. Además, de la entrada de Cardona para darle movilidad y el mismo Wilmar Barrios, que entró para aportar al circuito de ataque. Salieron Cuellar y Díaz.



Y sirvió, pues buscando asociación por el sector izquierdo, llegó la jugada del penal que anotó Muriel. El atacante del Atalanta empezó a moverse con libertad, pero siempre buscando asociación con Borja, Cardona y Cuadrado.



Los cambios en el esquema para buscar el partido se sintieron en ataque, pero sin peligro para los argentinos, pese a que Cuadrado aparecía como un extremo, terminó retrasándose para apoyar la mitad, dejando ese espacio para que Cardona fuera el encargado de aportar en los hilos. Sin embargo, el jugador de Boca poco aportó.



El desespero y cansancio de los jugadores fue evidente en cancha, quedando cortos en ideas, además, de la poca reacción con el adelantamiento de todas las líneas. Sin embargo, ante la actitud defensiva de Argentina, al querer trabar el juego, dieron el espacio para que Cuadrado y Borja se combinaran para marcar la igualdad.



Duelo en el ataque con imprecisiones, descuadernados, pero con actitud para poder rescatar un punto ante un arranque adverso, en una Eliminatoria donde no se puede permitir dar ventajas, menos de locales.



Sergio Cortés

@Seracoca_95