Lorenzo sorprende: caras nuevas que convocó para Eliminatoria

La Selección Colombia hizo oficial su convocatoria para la Eliminatoria Sudamericana de cara al Mundial 2026. Néstor Lorenzo comunicó su lista este jueves y en ella hizo varios cambios con respecto a la lista de los amistosos del mes de junio.



Dentro de esos cambios, el técnico argentino sorprendió con la gran cantidad de caras nuevas que estarán ante Venezuela y Chile.



Algunos nombres nuevos fueron llamados en anteriores convocatorias y en anteriores procesos mientras que otros han sido llamados por primera vez al combinado tricolor.

Devis Vásquez



El arquero del Sheffield Wednesday será el tercer arquero de la Selección de cara a la Eliminatoria. El guardameta ya había sido llamado para la convocatoria de los amistosos en el mes de marzo, pero a los de junio no por lo que se creyó que no habría convencido a Lorenzo. No obstante, hará parte de este camino al Mundial.



Richard Ríos



El futbolista colombiano ha tenido grandes actuaciones en Palmeiras y se ha ganado a pulso su convocatoria por encima de jugadores que militan en Europa y otros clubes. Ríos consigue su primer llamado y nada más ni nada menos que para el inicio de Eliminatorias.



Jhon Córdoba



Un jugador que se venía pidiendo desde hace un tiempo gracias a su buena labor en el Krasnodar ruso. De hecho, el atacante es el colombiano con mejor desempeño en Europa.



Córdoba ya hizo parte de la Selección en procesos anteriores, pero con Lorenzo no había tenido la oportunidad de estar.



Santiago Arias



Así como Córdoba, el jugador de Cincinatti es una de las grandes novedades de esta convocatoria. Arias ya estuvo en procesos anteriores, pero es una de las caras nuevas del ciclo Lorenzo. Su continuidad en el cuadro de la MLS ha logrado que regrese a la Selección.



Jhon Jader Durán



Aunque el delantero es un habitual desde que asumió Néstor Lorenzo se perdió la pasada convocatoria. Durán será una alternativa en ataque y jugará su primera Eliminatoria.



Luis Sinisterra



El extremo de Leeds es una de las caras nuevas en el proceso de Lorenzo. El atacante no había sido llamado por parte del entrenador argentino. Sinisterra hace su regreso a Selección después de un año.



Juan Fernando Quintero



El volante de Racing hace su regreso a la Selección Colombia. Quintero ya había sido llamado por Lorenzo para los amistosos de marzo, pero el jugador por lesión no pudo disputar un solo minuto. Ahora, en la Eliminatoria se le abre la posibilidad de jugar bajo el mando del entrenador argentino.



Por otro lado, regresan a la convocatoria nombres como James Rodríguez, Carlos Cuesta, Wilmar Barrios, Johan Mojica que ya han estado en el proceso Lorenzo y han sido habituales.