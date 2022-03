Paraguay quiere 'echarle una mano' a Colombia: 'que hagan su trabajo'

El paraguayo Gerardo Ortíz, arquero de Once Caldas, habitual en las convocatorias de la albirroja, no fue tenido en cuenta esta vez por Guillermo Barros Schelotto. Aunque está concentrado en la Liga Betplay con su equipo, sigue muy de cerca lo hecho por su selección en el remate de la Eliminatoria. Vienen de vencer 3-1 a Ecuador y ahora serán jueces en la última fecha.



Paraguay se enfrentará en la última jornada a Perú en Lima, un resultado clave para las aspiraciones de la Selección Colombia de buscar un cupo al Mundial a través del repechaje. Ortíz dejó clara su postura frente a la última fecha, en la que Perú, Colombia o Chile se quedarán con el puesto de la repesca. También habló de su selección y lo que se puede esperar de ella el martes.

"Sin duda que sí", dijo Gerardo Ortíz en charla con el Vbar de Caracol Radio, tras ser consultado sobre la "ayudita" que espera Colombia de los paraguayos. "Hoy por hoy por hoy estamos pensando en el recambio, más allá que estamos fuera del Mundial. Paraguay ha demostrado que siempre va a salir a ganar y la garra no la va a perder. Ojalá que Colombia haga su trabajo y nosotros podamos echarle una mano".



Y agregó: "Paraguay no está peleando la entrada al Mundial por detalles, pero jugadores hay. Lastimosamente se dio así, pero hay un gran grupo humano y materia prima. Perú también hizo un gran partido y viene de un gran desgaste, pero creo que se le va a dar la oportunidad a Paraguay, cada una haciendo su trabajo, para que Colombia llegue al Mundial que es un deseo mío".



¿Los incentivaron con premios? Aunque está viviendo la jornada de Eliminatoria a distancia, Ortíz dio un rotundo no. "Es un tema de profesionalismo, de entrar a ganar. A nivel de selecciones uno no piensa tanto en el tema económico, sino en la bandera".



Finalmente, Gerardo se refirió a la situación de Colombia, que llegará a la última jornada esperando un milagro. No solo debe vencer a Venezuela, sino esperar que Perú no le gane a Paraguay. "La verdad es extraña la situación de Colombia, teniendo el gran plantel que tiene y el cuerpo técnico. Es muy raro, pero el fútbol tiene eso y lo vimos con Italia, aquí no es una ciencia exacta y todo se puede dar. A Colombia le faltó el gol pero siempre propuso y estuvo en el arco rival. Ojalá que se den los resultados y que vaya al Mundial, porque es un país maravilloso y cuando juega la selección todos están felices".