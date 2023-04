Colombia no tendría milagroso Mundial Sub-17: no te vistas que no vas

No será como el mal estudiante, que no rinde en todo el año pero al final, de pura fortuna, pasa el año. Colombia no tendría tan buena suerte.

Aunque la FIFA busca una nueva sede para el Mundial SUb-17, que debe celebrarse en noviembre próximo pero no tiene sede tras la decisión de la entidad de retirarle el privilegio a Perú, las noticias no serán buenas en este lado del mundo.



Los que pensaban que se repetiría el milagro de Argentina, que jugará la Copa Mundo Su-20 cuando se confirme la sede del certamen, pueden bajarse del bus: no te vistas que no vas.



Según explicó el periodista Carlos Antonio Vélez en Antena 2, la FIFA se inclinará por Asia y no por Suramérica, a la que ya le tocaría ese certamen Sub-20 en mayo próximo. Sería cuestión de tiempo la confirmación. Además, contra el interés de Colombia conspira que la anterior edición del torneo fue en un país de Conmebol, en Brasil, en 2019.



El Mundial Sub-17 estaba previsto para 2021 pero se aplazó por la pandemia y ahora busca sede. Colombia no será y el saldo triste de un empate y tres derrotas en el último Sudamericano quedará como condena.