Colombia definió convocatoria para amistoso contra Estados Unidos

Este martes se conoció la lista de jugadoras convocadas para el doblete amistoso frente al seleccionado femenino de Estados Unidos. El técnico Nelson Abadía citó a 25 jugadores (12 de la liga local, entre ellas dos recientes campeonas con América), para los compromisos que serán el 25 y 28 de junio en territorio estadounidense.

Vea la lista de convocadas

Jugadoras de la Liga Femenina Betplay



Gabriela Huertas - Santa Fe

Carolina Arias - Deportivo Cali

Daniela Montoya - Atlético Junior

Diana Ospina - América De Cali

Jorelyn Carabalí - Deportivo Cali

Lady Andrade - Atlético Nacional

Linda Caicedo - Deportivo Cali

Lorena Bedoya - Atlético Nacional

Tatiana Ariza - Deportivo Cali

María Morales - Deportivo Cali

Catalina Usme - América De Cali

Nancy Viviana Acosta - Santa Fe



Jugadoras que militan en el exterior



Luz Katherine Tapia - Santiago Morning (CHI)

Catalina Pérez - Real Betis Balompié (ESP)

Sandra Sepúlveda - Hapoel Marmorek Rehovot (ISR)

Daniela Caracas - Espanyol (ESP)

Daniela Arias - Pachuca (MEX)

Mónica Ramos - Gremio (BRA)

Angela Daniela Barón - D´Feeters Kicksoccer Club (USA)

Angie Castañeda - Cáceres (ESP)

Leicy Santos - Atlético De Madrid (ESP)

Elexa Marie Bahr - Racing De Santander (ESP)

Liana Salazar - Corinthians (BRA)

Manuela Vanegas - Real Sociedad (ESP)

Mayra Ramírez - Sporting Club De Huelva (ESP)



¿Cuándo y dónde se jugarán los partidos?

Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 25 de junio de 2022

Ciudad: Colorado

Estadio: Dick’s Sporting Goods Park in Commerce City

Hora: 6:30 p.m. (hora Colombia)



Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 28 de junio de 2022

Ciudad: Utah

Estadio: Rio Tinto Stadium in Sandy

Hora: 9:00 p.m. (Hora Colombia)