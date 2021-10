Colombia y su nuevo reto continental: a lucirse en Copa América 2022

Este miércoles llegaron buenas noticias para Colombia en materia deportiva. El país acogerá un importante torneo de fútbol, en el que se citan las selecciones sudamericanas. Se trata de una Copa América, la misma competición que se pretendía acoger este 2021 en la rama masculina, pero que a causa de la pandemia la organización quedó en manos de Brasil. La nueva apuesta será en el fútbol femenino.

Colombia se postuló y Conmebol decidió apostarle una vez más, para que acoja el torneo femenino en las sedes que tenía previstas, es decir, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali, aprovechando las mejoras realizadas en los estadios. El país albergará un evento internacional de primer nivel con selecciones absolutas.



Recientemente, el equipo cafetero disputó doblete amistoso en el estadio Pascual Guerrero, una de las sedes de la Copa, y uno de los partidos contó con presencia de público. Los caleños respondieron y se vivió una colorida fiesta en medio del encuentro frente a Chile. La ciudad espera convertirse en la 'Casa de la Selección' para este torneo. Además, quieren que los ojos estén sobre ellos porque actualmente tienen al equipo campeón de la Liga Femenina y varias de sus jugadoras están en la tricolor.



El presidente de la Federación, Ramón Jesurún. había dicho antes de la postulación oficial que no descartaba que además de las cuatro ciudades principales también aparecieran otras sedes con “buenos estadios” y mencionó en su momento a Bucaramanga y el eje cafetero. Por ahora, las únicas sedes autorizadas son las que cuentan con reciente inversión, representada en iluminación, conectividad y silletería, entre otras mejoras.



Este nuevo reto continental será muy importante para Colombia y la FCF seguramente buscará lucirse. Cabe recordar que no es el primero a nivel de selecciones. En 2001 organizó la Copa América, en la que la tricolor conquistó el primer lugar. En 2011, se cumplió la Copa Mundial Sub 20 en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y el Eje Cafetero. El país también ha organizado varios eventos sudamericanos juveniles y el Torneo Preolímpico el año anterior.



Ahora, Colombia se preparará para albergar este importante evento de selecciones del 8 al 30 de junio de 2022. Sin duda es una gran noticia para la Liga Femenina Betplay, que posiblemente tendría acción durante todo el primer semestre del año, a fin que las jugadoras lleguen con ritmo de competencia a la Copa. Al menos esto es lo que estiman en Dimayor.