A Colombia Sub-20 no le alcanzó frente a Paraguay: debutó con empate

La Selección Colombia Sub-20 Masculina empató 1-1 contra Paraguay, en la primera fecha del Campeonato Sudamericano de esa categoría, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali por el grupo A. Duelo en el que el equipo nacional fue de menos a más, tras empezar perdiendo en los primeros instantes.

El compromiso inició con algo de paridad en el campo, pero poco a poco los guaraníes fueron controlando el juego ofensivo, hasta que al minuto 6, tuvieron un avance, remataron dentro del área, pegó en la mano de Gustavo Puerta y el juez central del compromiso, el uruguayo Gustavo Adrián Tejera, decretó cobro desde el punto mágico. Un minuto más tarde, Allam Steven Wlk convirtió la pena máxima para poner el 1-0 parcial.



Tras el gol en contra, Colombia pasó al ataque mientras que la visita estuvo atenta a la reacción, para evitar inconvenientes en los metros finales del campo. La primera aproximación fue a través de un tiro de esquina, que controló sin problema el guardameta Ángel González.



Los cafeteros tenían la posesión del esférico, pero no con mucha profundidad, intentándolo con más presencia por el costado derecho, ante el buen planteamiento del rival, que no pasaba afugias.



Poco a poco a los locales fueron perdiendo continuidad en el juego y eso lo aprovechó la albirroja, que intentaba recuperar el balón en el mediocampo, para después contragolpear, con los defensores amarillos teniendo importantes cierres, para evitar una nueva caída de su pórtico. Al minuto 43, la tricolor tuvo la opción más clara en un centro de Edier Ocampo al primer palo y Alexis Castillo Manyoma definió, pero de fue un poco desviado por el palo izquierdo de González.



Para la etapa complementaria el técnico Héctor Cárdenas realizó las primeras modificaciones. Entraron Juan Castilla y Miguel Monsalve por Johan Torres y Juan David Fuentes. Las sustituciones tuvieron efecto inmediato y al minuto 47, Monsalve



asistió entre líneas a Daniel Andrés Luna, quien frente al arquero, definió por debajo para concretar el empate parcial a un gol.



Colombia no perdió la iniciativa y siguió atacando, en el cual consiguieron algunas aproximaciones, pero les faltó concluir las jugadas. Los paraguayos posteriormente lograron de nuevo esa solidez defensiva, mientras que el local continuaba moviendo el balón de un lado al otro, buscando los espacios.



Después, ambos equipos realizaron más cambios. En Paraguay ingresaron Leonardo Rolón y Ariel Gamarra por Allam Steven Wlk y Víctor Quintana. En los cafeteros Oscar Cortés y Jorge Cabezas por Daniel Luna y Alexis Castillo.



Los dirigidos por Cárdenas siguieron buscando los espacios y el resultado a favor, y a los 79 minutos, Edier avanzó por el costado derecho, centro rastrero al punto penal, Monsalve definió, pero la detuvo el arquero. Segundos más tarde Cortés tuvo un disparo cruzado, pero nuevamente el golero ahogó el grito de gol.



Sobre los últimos instantes se continuaron realizando cambios. En el local entró Isaac Zuleta por Ricardo Caraballo y por los guaraníes Kevin Pereira, Tobías Sanabria y Axel Alfonzo por Diego González, Nelson Gauto y Alexis Cantero. Al final, la tricolor no pudo abrir el cerrojo y terminó el partido con empate 1-1.



El próximo partido de la Selección Colombia en el Campeonato Sudamericano Sub-20, será en la noche del sábado cuando reciba a Perú. Mientras que Paraguay enfrentará a Argentina, ambos compromisos son nuevamente en el Pascual Guerrero.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15