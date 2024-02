Cata Usme se ilusiona con Copa Oro W: ‘No vamos solo a participar’

Colombia finalizó su preparación en Bogotá de cara a la Copa Oro W y ahora se alista para viajar a San Diego para afrontar el torneo de Concacaf que tendrá su primera edición este año.



Pues bien, previo al viaje, Catalina Usme, una de las referentes del seleccionado, aseguró el objetivo de este año son los Juegos Olímpicos y además la Copa Oro donde van por el título.



“Yo creo que aunque la prioridad sean los Olímpicos, la Copa de Oro también es prioridad. Hay que empezar a contagiar a esas peladas que vienen pidiendo cupo, que se empiecen a contagiar de la mentalidad del grupo. No vamos a ir a participar, ni por el berraco”, señaló Usme en rueda de prensa.

“Yo creo que la mentalidad del grupo está en ir a ganar, yo no me quiero devolver sin estar entre los tres primeros. Tienen que contagiarse de la ambición de ganar, de hacer cosas grandes, de puntuar en los primeros lugares... aunque haya jugadoras nuevas, tenemos un equipo competitivo para ir a ganar”, agregó.



Sobre ser referente de Colombia dijo: “La responsabilidad y la presión las hemos tenido siempre. Antes no era porque tenían los ojos sobre nosotras, pero teníamos que sacar el fútbol femenino adelante. Era una presión peor, sabíamos que dependía de nosotras que voltearan a mirarnos. Que toda Colombia tenga los ojos encima de nosotros es maravilloso, eso es energía y la energía contagia. Antes contábamos con la energía de la familia y pare de contar. Teníamos una responsabilidad inmensa con todas las niñas que venían detrás de nosotras y querían vivir de esto, esa responsabilidad me pesaba más que la de tener los ojos de todo un país encima”.



Finalmente, se refirió a la unión de grupo y lo que viene para el seleccionado: “Esto es una familia y es muy difícil de conseguir, lograr que un equipo tan diferente, con tantas formas de pensar y con tantos anhelos diferentes se quiera, es complicado. Pasamos el mejor mes y medio de nuestras vidas en Australia. Nos enseñó un montón de cosas. Nosotras nos vamos y a los 15 días ya me hacen falta, eso es muy difícil lograrlo. La Copa Oro será una experiencia maravillosa, tenemos muy claro el objetivo a nivel grupal y Olímpicos ni se diga. Será la graduación de todas, estamos conscientes de la responsabilidad, pero tenemos dentro del equipo valores que nos harán marcar la diferencia”.