15 años de lucha, fe y talento: Luisa Agudelo, heroína de Colombia

"¡Los amo, Colombia!" Fue lo único que pudo decir Luisa Agudelo instantes después de atajar el penalti definitivo para la clasificación de la Selección Colombia a la final del Mundial Femenino Sub 17.

Sobraba cualquier otro comentario. Sobre una niña de 15 años de edad se construyó al alegría más grande que ha tenido el país en cualquier torneo de fútbol, masculino y femenino, en el que haya participado. Nunca antes se estuvo tan cerca de un título mundial.



As+i es la portera titular de Colombia, a quien la profesión le ha ido robando, felizmente, mucho de su adolescencia. Vale decir que después de haber ayudado a Colombia a conseguir la clasificación a esta Copa del Mundo jugó 7 partidos con el Cortuluá, siendo la portera más joven en actuar en el torneo, con 15 años y 7 días. Aunque a Cortuluá no le alcanzó para meterse a las fases finales ella sí cuajó grandes actuaciones y llegó a desplazar a veteranas como Érika Montañez.



Nació el 27 de marzo de 2007, mide 1,73 y su agilidad bajo los tres palos además de su gran juego con los pies le abrió las puertas de la Selección Colombia, en la que nunca ha tenido discusión.



“Empecé en la escuela Balón de Oro, que quedaba al lado de mi casa, entrenaba de 4 a 6 y jugaba contra niños. Tenía como 9, 10 años”, contó Agudelo, en una entrevista divulgada por la cuenta de la Federación Colombiana de Fútbol en YouTube.



“Me llamaron a la selección Valle con 10 años, era como la quinta arquera. De ahí seguí con Sportings Club de Cali, ya estaba allí con niñas, allí fui mejorando y llegué a Cortuluá, al equipo profesional”, agregó.



A pesar de su juventud, ya una vez temió por su carrera: “todo lo que hecho en el club, en la selección, tantas caídas, tantos golpes… pero recuerdo esa vez que me lesioné y pensé que no iba a seguir en el fútbol: tuve una contusión ósea, duré año y medio sin jugar. En ese momento vino la pandemia, así que tampoco fue mucho lo que me perdí”, declaró.



Agudelo brilló en el Suramericano en Uruguay, en el que, en siete partidos disputados, solo recibió dos goles, uno de Chile, en la fase de grupos, y otro contra Brasil, en la última jornada del torneo, sin haber siquiera cumplido los 15 (lo hizo tres días después de este certamen).



Su nueva meta es nada menos que la final de un Mundial a su corta edad. Para ella todo pasa rápido pero pasa bien. Su prueba de fuego ya ocurrió contra Nigeria y ya se demostró que tiene todo para gritar ¡campeón!