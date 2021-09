Vélez insiste en el complot: ¿por qué Colombia está colgada en puntos?

Colombia visitó a Bolivia en la Paz y empató 1-1, resultado que pudo ser mejor, aunque en realidad tiene un mérito no perder de visitante en las Eliminatorias a Catar 2022.

Inevitablemente, tras los resultados de los demás rivales y viendo que Colombia no entró a zona de clasificación directa, algunos volvieron sobre el pasado.



El analista Carlos Antonio Vélez volvió sobe la teoría del complot contra Carlos Queiroz, quien dejó la Selección Colombia tras las sonoras derrotas contra Uruguay (0-3) y especialmente Ecuador (6-1).



"Nosotros estamos colgados en puntos es por culpa de eso que hicieron, para sacar a Queiroz. Este Ecuador no te puede hacer 6, y si me apuran, este Uruguay tampoco te puede hacer 3 y menos en Barranquilla", dijo.



🪐 @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/uJs8htCHoH — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) September 3, 2021

Vélez dijo que el técnico Rueda "le pegó a la pepa" con la elección de Roger Martínez como titular en La Paz, pero le dejó una recado: "Murillo es titular indiscutible. Lejos más que Mina. Claro que el día que vuelva Mina pondrán a Mina porque los DT's, para ser DT's, tienen que ser tercos".