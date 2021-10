De la Selección a la cancha: así les fue en el retorno a sus clubes

Luego de los partidos de la triple jornada de Eliminatorias, los colombianos retornaron de inmediato a sus clubes de origen, integrándose rápidamente para el reinicio de las ligas europeas, en el caso de los jugadores del viejo continente. Recién llegados de Barranquilla y se vistieron de cortos con sus respectivos equipos. Así le fue a los futbolistas de Selección Colombia en el fin de semana liguero.

David Ospina: titular en el triunfo del Napoli contra Torino por la mínima diferencia. Fue el mejor calificado de su equipo con 8,3 y tuvo tres atajadas fundamentales.



Daniel Muñoz: pese a la derrota del Genk contra Charleroi, tuvo una destacada actuación por la banda derecha, con un porcentaje alto de pases concretados (92%)



Carlos Cuesta: no fue convocado por el Genk.



Yerry Mina: estuvo en el banco de suplentes en la derrota del Everton contra West Ham.



Johan Mojica: disputó 13 minutos en la derrota del Elche contra Rayo Vallecano, sin mayor influencia en el trámite del juego.



Jefferson Lerma: jugó 27 minutos en el triunfo del Bournemouth contra Bristol, ingresando en el segundo tiempo.



Wilmar Barrios: suplente en la derrota del Zenit contra Arsenal Tula en la liga de Rusia.



Juan Guillermo Cuadrado: fue titular y jugó todo el partido de Juventus contra Roma, donde influyó en el tanto que les dio el triunfo, estuvo posicionado como volante por derecha.



Matheus Uribe y Luis Díaz: no fueron convocados para el juego de Copa de Portugal, donde Porto ganó 0 a 5 contra Sitrense.



Rafael Santos Borré: jugó 31 minutos en la derrota del Eintracht Frankfurt contra Hertha Berlín. No tuvo suerte de cara al arco, apenas remató en dos oportunidades.



Duván Zapata: Disputó 50 minutos con el Atalanta en el triunfo ante Empoli, marcó gol.



Radamel Falcao García: fue suplente en el triunfo del Rayo Vallecano contra Elche, no vio minutos.



Roger Martínez: fue la figura del triunfo del América de México contra San Luis, anotando el gol de la victoria al minuto 97-