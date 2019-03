Así sería la Copa América en 2020 organizada por Colombia y Argentina

Suramérica se sorprendió este miércoles con la posibilidad que se abrió para que Colombia y Argentina fueran las sedes de la Copa América 2020. Sobre este hecho habló Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.



“La idea que germinó y empezó a madurarse en el Consejo Directivo es hacer una Copa América en el 2020 con dos grupos de seis equipos divididos en dos países sede, Colombia y Argentina. Haríamos un grupo norte y un grupo sur”, indicó en diálogo con Fox Sports.



La idea inicial es cambiar el formato, que actualmente es de tres grupos. Ahora solo serían dos divididas por regiones y Colombia quedaría con Brasil como la más fuerte de su grupo. Y por lógica serían Venezuela, Ecuador y Perú las selecciones que acompañen la región norte.



“Lo que se planteó fue hacerla posible y hay mucha aceptación de las federaciones adscritas a Conmebol. Habría cinco selecciones de la región y una invitada para completar seis en cada grupo. En el grupo nuestro estaría Brasil y Colombia”, explicó el directivo.

Aunque aún no ha sede fijas, Jesurún explicó que hay tres ciudades que por infraestructura estarían cercanas a ser sedes del campeonato.



“Dentro de los estudios se sugieren a Cali, Medellín y Barranquilla. Yo creo que no se puede descartar a Bogotá como a otras ciudades del país. Dentro de Suramérica, si hay un país que puede ofrecer buenos escenarios, ese es Colombia porque tenemos siete u ocho estadios con buenas ciudades. Solo sucede en Brasil”, dijo.



No obstante, hay unos temas que aún están pendientes por definirse: “La competencia no terminamos de diseñarla. No se habló del tema de la final. Lo competitivo sería analizado y definido más adelante. Este es un torneo que ya tiene aprobación de la Fifa y yo creo que sería en Julio del 2020”, comentó.



Finalmente, el directivo señaló que “alrededor del tema está lo comercial, que es fundamental. A partir de esto se permitiría hacer viable el torneo” para explicar que de eso dependerá la confirmación final.