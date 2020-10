¡Tipo burbuja! El estricto protocolo para partidos de eliminatorias

¿Que 60 páginas de protocolo sanitario eran demasiado? Espere a ver el manual de instrucciones de la FIFA para el regreso de las eliminatorias: ¡son 148 páginas de restricciones, prohibiciones, controles y descripción de todos los escenarios posibles para evitar contagios del coronavirus covid-19!

La FIFA se tomó el tiempo de describir en detalle cada cosa que no podrá hacerse en el inicio del torneo que dará cupo al Mundial de Qatar 2022. Y, como era de esperarse, sus escenarios, por más que haya distintos países, viajes internacionales y demás, son lo más parecido a una burbuja: prácticamente nadie que no haga parte de la delegación deportiva podrá acceder.



La FIFA plantea tres principios básicos:



1. Higiene y distancia física en los entrenamientos y en entornos de la competición, incluidas las instalaciones de entrenamiento y los estadios.



2. Precauciones relativas al uso de vehículos y otras instalaciones, incluidos hoteles y alojamiento en viviendas

• desinfectar los medios de transporte hacia todos los sitios oficiales

• desinfectar el lugar de alojamiento, los sitios donde se preparen las comidas y los canales de distribución

• adoptar y respetar rigurosamente las medidas de distanciamiento social

• trabajar con el personal mínimo para reducir el riesgo de contagio y mantener bajo el

número de contactos;



3. seguimiento y pruebas (síntomas como estado gripal, alta temperatura, pérdida de sentido de olfato o gusto y en general cualquier síntoma de covid-19)



En su detallado protocolo explica que, antes de la competencia, "los jugadores a cargo de sus clubes deberán ser examinados por los médicos de su club. Se recomienda llevar un registro. Ninguna persona que presente síntomas del virus o sospeche que puede tenerlo, o registre un aumento de la temperatura, podrá bajo ningún concepto viajar al partido ni entrar en ningún emplazamiento oficial utilizado para el partido".



Una vez en casa país, hay una descripción precisa de los escenarios de lo que hay que hacer en los entrenamientos, con las condiciones de ventilación y salubridad de cada espacio, los desplazamientos y la expresa necesidad de no hacer reuniones ni tener contacto con nadie ajeno a la preparación del equipo en hoteles, aeropuertos, estadios ni ningún otro escenario.



Y claro, la práctica de las pruebas para asegurar, tanto como sea posible, que solo compitan personas sanas: "La prueba PCR obligatoria se hará a 72 horas o menos de que los participantes del partido accedan al estadio... Toda persona sujeta a las pruebas obligatorias según lo descrito aquí y que salga de un país/región o haga escala en un país/región con «transmisión comunitaria» de la COVID-19 deberá demostrar que ha dado negativo en la prueba PCR realizada no antes de 72 horas antes de la salida", afirma el documento que el ente rector del fútbol envió a todas las confederaciones y federaciones nacionales.



En medio de los partidos "La FIFA exige que todos los asistentes a partidos (acreditados y con entrada, si hay espectadores presentes) lleven mascarilla que cubra la nariz y la boca, con la excepción de los participantes en las actividades del partido, incluidos los entrenamientos/calentamientos y el propio partido, y los comentaristas que trabajen en directo desde una ubicación específica para ello".



No descartan, además, 'falsos positivos: "se recomienda que se realice una prueba PCR adicional en el MD-14 o cerca de este día para contribuir a reducir el riesgo de resultados falsos positivos en personas no contagiadas y contribuir a la toma de decisiones clínicas, por ejemplo, en el caso de un resultado positivo en la prueba en el periodo anterior al día del partido", dice el protocolo.



Los laboratorios deben ser idóneos y los resultados no deben responder a ninguna otra necesidad que no sea la de la Federación nacional: "La FIFA se reserva el derecho de verificar las credenciales de los laboratorios antes de que

recurrir a ellos", dice la entidad. Es decir, sorpresas como la de Deportes Tolima en el rentado local no se permitirán.



Los partidos, aunque muchos lo quisieran, no tendrán público. De hecho, el público se borrará de todos los sitios por donde transiten las selecciones y no, no habrá selfies: "Durante su estancia en el país anfitrión, no deberá haber contacto entre el grupo de contacto 1 y el público (p. ej. espectadores, ciudadanos, etc.) en la medida en que sea razonablemente posible. Se considera posible contacto firmar autógrafos, tocar artículos de los seguidores y posar para selfies".



Con muy contadas excepciones, los equipos deben desplazarse en vuelos charter, utilizar sitios de llegada y salas de espera ( de ser necesarios) exclusivos y hasta en los hoteles habrá restricciones policial: "Se recomienda el uso exclusivo de una parte independiente del hotel (uno o varios pisos del hotel), habilitar entradas y ascensores privados y exclusivos, todas las habitaciones deberán estar debidamente ventiladas, las interacciones con el personal del hotel deberán reducirse lo máximo posible, no habrá self-service ni bufé en las comidas", dice el texto.



Y el trabajo de los medios también será muy limitado: "Las sesiones de entrenamiento deberían ser cerradas a los medios y al público", por orden de FIFA.



¿Qué pasa si hay algún contagio?



Todo lo especifica la FIFA: "Si es necesario que algún participante del partido ingrese en el hospital como resultado de

la COVID-19, deberán seguirse los procedimientos detallados en el plan de preparación y respuesta sanitarias frente a la COVID-19. Los equipos son responsables de garantizar que todos los jugadores y oficiales del equipo bajo su control cuenten con un seguro que cubra esta eventualidad e incluya la repatriación, según lo exigido por el reglamento de la competición".



Incluso, al regresar a sus sitios de residencia, los jugadores deberán someterse a normas de cuarentena o cualquier otra disposición de los gobiernos locales, medida que podría llegar a aplicar también cuando una delegación extranjera quiera quiera entrar a otro país, como lo hará Colombia para enfrentar a Chile en Santiago, por poner un ejemplo.