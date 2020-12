¿Qué diría Arturo Reyes? El arquero internacional de Colombia Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 se encuentra en Bogotá por estos días, pues desde el 14 de diciembre hasta el día 22, Héctor Cárdenas está trabajando en un microciclo con 23 futbolistas. Entre los convocados hay tres que juegan en el exterior: uno en Estados Unidos, otro en Perú, y un particular caso de un arquero que está en el Arsenal Inglaterra, país donde nació, y que tiene madre rusa y padre colombiano.



Se trata de Alexei Rojas Fedorushchenko, tiene 15 años y mide 1,83 metros. Lo curioso es que esta es la tercera vez que está en Colombia, pues había venido cuando era un bebé de 18 meses y luego regresó cuando tenía la tierna edad de 10 años. De resto, su vida ha transcurrido en Europa, especialmente en Inglaterra.



Llama la atención que Héctor Cárdenas sí se atrevió a llamar a un jugador que conoce poco de Colombia, pero que tiene el deseo de defender los colores cafeteros. Diferente caso a su colega Arturo Reyes, encargado de la Selección Sub-20, quien hace un año no quiso llamar a Ian Poveda, también nacido en Inglaterra y de padre colombiano, con la excusa de que “no siente la camiseta” porque había jugado con el seleccionado británico en tres categorías.



Para el DT de la Sub-17 no pesa su país de nacimiento o su conocimiento por Colombia. Le interesa que tenga potencial futbolístico y que tenga el deseo de jugar con la Tricolor.



Y Alexei Rojas tiene marcado el deseo de defender la portería colombiana. “Tuve tres convocatorias a la selección Sub-15 de Inglaterra; he pasado por Chelsea y ahora estoy en Arsenal. Sin embargo, si me siguen llamando de Colombia, defenderé a esta selección, porque me gusta más el estilo del fútbol colombiano y me gusta mucho el país y su gente”, explicó Rojas Fedorushchenko.



“Mi padre prepara comida colombiana y me gusta mucho. Él es hincha de Santa Fe, así que yo también hago fuerza por ese equipo. Soy hincha de Santa Fe”, le contó Alexei a FUTBOLRED, tratando de encontrar su cariño por Colombia.



Del fútbol colombiano tiene muchas referencias actuales: James Rodríguez o Yerry Mina, que están en Everton. También recuerda a David Ospina, con quien coincidió en Arsenal y “hablé con él en varias ocasiones; me aconsejó y me alentó a seguir mi sueño de ser portero”. También habla con emoción de Juan Guillermo Cuadrado; pero llama la atención que, a pesar de su corta edad, reconoce a René Higuita: “Es uno de los mejores arqueros de Colombia y del mundo. He visto muchas veces en YouTube el escorpión que hizo en Wembley”.



Finalmente, Alexei aseguró que espera demostrar en la Sub-17 que tiene potencial para seguir en la Selección y competir en el Suramericano de 2021 (31 de marzo al 25 de abril), que se realizará en Ecuador. “Quiero mostrar mi liderazgo en el campo, que soy un arquero moderno y me puedo ganar un puesto”.