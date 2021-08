Andrade, de corazón: ​'no saben la felicidad que se siente estar aquí'

Andrés Andrade está en uno de esos sueños que todos queremos congelar en el tiempo: ¡está en una concentración de Selección Colombia.

"Es un orgullo para mí, una felicidad que no saben como al siente, es un sueño cumplido, trabajé para esto desde que volví a Colombia. Ahora, a trabajar más", fueron sus primeras palabras, en el día uno de trabajo del morfociclo de Reinaldo Rueda, que busca alternativas para las Eliminatorias a Catar 2022, concretamente para el partido contra Bolivia, en La Paz.



Y eso que llegó a pensar que ya no le pasaría: "hay pensamientos que todos tenemos, llego a pasar por mi cabeza alguna vez, pero no perdí la ilusión de vestir la tricolor, estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad, seguir trabajando y seguir con este llamado, haciendo las cosas de la mejor manera". añadió.



Esa fue la clave: no dejar que lo venciera la decepción. "​Venía en Nacional buscando este sueño, ahora aprovecharlo para conocer lo que trabajan el profe y todo el staff de la Selección para saber cómo se maneja, para mí este sueño no queda aquí, seguir siendo llamado y ser parte de la Selección. ​Esto va a ser muy provechoso para todas las partes, nos pueden conocer, ver cómo nos manejamos en una convocatoria, y para los que no conocemos al profe ver cómo se desempeña él dentro del terreno de juego, trabajaremos estos días para seguir estando, que es lo que más anhelo", aseguró.



Andrade llega, por fin, pero a un puesto con muchas alternativas, muchas con roce internacional y cartel: "sabemos la calidad de volantes 10 y para mí es muy gratificante estar aquí... Todos conocen mi fútbol, por algo me llamaron, un pco diferente es el cambio de ritmo, que puedo ocupar diversas posiciones de ataque, eso me caracteriza, el profe sabrá cómo puedo aportarlo a la Selección".



Por ahora es tratar de prolongar el sueño, intentar que no sean solo estos cuatro días en Bogotá y silenciar todo alrededor: "no saben la felicidad que se siente estar aquí, estar viviendo esto; después hay que aprovechar cada entrenamiento, disfrutar, que esto es una bendición". Tiene razón. No sabemos... los privilegiados aquí son ellos.