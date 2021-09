Cuatro delanteros contra Paraguay: balance del ataque de Colombia

Colombia no pierde, pero tampoco gana. Luego de empatar a un gol contra Bolivia en el inicio de la triple fecha, la Tricolor volvió a sumar un punto en Eliminatorias tras igualar 1-1 contra la Selección de Paraguay, en Asunción.



Con un esquema 4-4-2, Reinaldo Rueda puso en cancha un equipo ofensivo para enfrentar a la siempre difícil defensa guaraní; sin embargo, la falta de eficacia fue evidente en el combinado nacional y, si bien mereció más en el partido, terminó yéndose del estadio Defensores del Chaco con un nuevo empate.



A pesar de usar cuatro delanteros y tres jugadores en las bandas durante los 90 minutos, Colombia no encontró la vía para conseguir la victoria, en un partido en el que la Tricolor igualó la serie desde el punto blanco. Siete remates directos a puerta, ninguno entró.

Delanteros



Miguel Ángel Borja: El delantero cordobés tuvo un buen primer tiempo, luchó mano a mano con la defensa paraguaya, sobre todo con Gustavo Gómez, a quien conoce en su paso por Palmeiras. Un cabezazo desviado y un remate en el palo fueron las mejores acciones de Borja en los 62 minutos que jugó. Aguantó, chocó, pero no le entró.



Rafael Santos Borré: Con mucho sacrificio en cancha, Borré actuó de mediapunta y fue la conexión entre volantes-delanteros y laterales-delanteros. Entendió bien el juego y supo asociarse para generar oportunidades. Como atacante no tuvo opciones claras de gol.



Roger Martínez: Ante el desgaste de Borja y Borré, Rueda metió mano al banquillo para darle un nuevo aire al equipo. Roger Martínez ingresó en el segundo tiempo para cumplir una función que extrañó, pues no entró como delantero de área, sino que pasó a jugar a la derecha, sitio en el que estaba Cuadrado, quien se tiró al centro. Poco influyente.



Falcao García: El máximo goleador de la Selección Colombia ingresó en el segundo tiempo para darle un toque de experiencia y calidad al frente de ataque. Se ubicó como el '9' de área, pero pocos balones le llegaron. Se asoció con Cuadrado, pero no tuvo una chance clara para marcar la diferencia.





Jugadores por las bandas



Luis Sinisterra: La sorpresa de Rueda en el once inicial fue la inclusión de Luis Sinisterra, volante por izquierda que comenzó bien el partido, pero se fue apagando. Su aporte en ofensiva fue importante en la primera media hora con velocidad por la banda. Abusó de la conducción del esférico izquierda-centro, fue sustituido en el segundo tiempo.



Juan Cuadrado: Sin lugar a dudas, Juan Guillermo Cuadrado fue el mejor hombre de Colombia en el partido contra Paraguay. Además de ser el autor del gol, fue el encargado de manejar los hilos del equipo en ataque, toda acción con peligro pasó por sus pies. Remató, gambeteó y generó fútbol. ¡Figura!



Luis Díaz: Rueda soltó a Díaz en el segundo tiempo para fortalecer el ataque del equipo y terminar de agotar a la defensa Albirroja. Sus intervenciones fueron discretas, pues no tuvo chance para sacar provecho de su velocidad y gambeta ante un equipo que dejó pocos espacios.