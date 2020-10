¿Atacar con dos delanteros? ¿Por qué no? Alternativas contra Venezuela

¿Probar o no probar? Esa es la cuestión. Aferrarse al esquema de un hombre en punta o intentar variantes para buscar virtudes en seis atacantes. El riesgo es que las puedas encontrar.

La pelota está en manos del técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, que este viernes, 9 de octubre, inicia su camino en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.



Lo que sabe es que tiene una nómina de atacantes con un jugador que está etiquetado así, pero en el campo es más un creativo, como James Rodríguez, pero de ahí en más son todos delanteros de área, con olfato, fuertes en el hombre a hombre, definidores: Luis Fernando Muriel, Falcao García, Duván Zapata, Jhon Córdona, Alfredo Morelos. ¿Cómo sacar provecho de perfiles tan parecidos?



La primera y más clara apuesta es la tradicional de Queiroz en su esquema 4-3-3: va solo uno al área. Intentaría alternar posiciones con más mediocampistas que pisen el área para diversificar su ataque, con extremos que abran el campo, incluso con laterales veloces que sumen a la salida, sabiendo que siempre habrá un referente en el área, no importa quién. Todos se saben el libreto.



Pero ¿qué pasa se Venezuela se para firme atrás, si adivinan pronto la manera de neutralizar a ese que juega más cerca de Fariñez, que pasa si Colombia se vuelve tan predecible (pregúntenle a Argentina)? Ficción no es pues las estadísticas hablan de un rival que da muchísimos problemas, que sabe hacer daño y desesperar, que se siente cómodo en Barranquilla, más sin la presión del público.



Ya Falcao, nada menos, le dio una idea: "Me he sentido cómodo con dos delanteros, aprovechando sus movimientos en el frente de ataque, buscando alternativas", dijo.



Sin saber si fue una infidencia o, como dice el dicho, 'un mensaje a Pedro para que escuche Juan', añadió: "No es necesario jugar de 9 de área, puedo jugar en otras posiciones, ahora soy más completo, como dije, y sé moverme en distintas estructuras tácticas". Es decir, si necesitan un voluntario para salir del área, él, como capitán, está listo.



¿Por qué no dos referentes de pase para James? Antecedentes hay: Muriel hace tiempo que juega para la Selección fuera del área, como extremo por izquierda. Y Duván Zapata jugó un partidazo en el cierre de la última eliminatoria, en Lima, cuando salió de su zona habitual, allí donde se ha vuelto el terror de los zagueros italianos, para abrirle espacio a Falcao: tiene físico, potencia y ubicación para hacerlo. ¿Por qué no?



Y luego están Jhon Córdoba y Alfredo Morelos. A ninguno sería mucho pedirle que asuma esa labor de salida del área, de choque y desgaste con los defensores rivales para abrir espacio a quien venga a rematar. Ya decía Córdoba que en Hertha juega en una línea de tres atacantes, es decir que conoce la posición. Morelos, más joven y con un curso por delante en Selección, es una gran alternativa de reemplazo de ese que va al área, pero esa velocidad y esa ubicación que lo hacen figura de Rangers bien se puede explotar dándole nuevas responsabilidades en competencia, pues hasta ahora solo jugó amistosos.



'El riesgo es que te quiera quedar', decía una publicidad sobre Colombia, hace unos años. El riesgo, Queiroz, es que el ensayo pueda funcionar.