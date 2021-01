Alexis Pérez: el finalista de la Sudamericana que sueña con Selección

El defensa central barranquillero Alexis Pérez acaba de jugar la final de la Copa Suramericana con Lanús –que perdieron 3-0 ante Defensa y Justicia– y tiene la ilusión de ser visto en el nuevo proceso que inicia Reinaldo Rueda al frente de la Selección Colombia.

Pese a haber cometido un error en ese partido al devolverle muy corto al balón a su arquero, Lautaro Morales, situación que aprovechó Brian Romero para convertir el 2-0 parcial, considera que el fútbol da revanchas y aprendizajes.



A sus 26 años, luego de tener un paso por los equipos de Villarreal y Valladolid B en España, y Querétaro en México, siente que cuenta con las condiciones para hacer parte de una convocatoria del nuevo timonel tricolor. En diálogo con ‘Deporte sin Tapujos’ en Cali, habló sobre lo que vivido con Lanús y su experiencia en la final de Copa Suramericana: “Ha sido un proceso y un recorrido bastante lindo, de mucho esfuerzo, vivimos situaciones como grupo increíbles, en sobreponernos a llaves con rivales bastantes fuertes, lastimosamente por eso lo sentimos como terminó, de una manera triste, desilusionante para nosotros, por cómo llegábamos a esta final, pero son cosas que están en medio del fútbol, la verdad ganó bien el rival, Defensa, nos quedamos con ese sinsabor de conseguir el objetivo de ganar la Suramericana ”.



Acerca de lo que habían imaginado con el técnico Luis Zubeldía en el previo, señaló que “como se viven las finales, que son partidos únicos, que estábamos ante la gran oportunidad de poder hacer historia y teníamos que revalidad lo bueno que habíamos hecho a lo largo del torneo, pero debíamos tener muchas precauciones con el rival, porque también había llegado con muy buenos argumentos a la final. Era un solo partido y debíamos estar muy atentos, no fue un buen día para nosotros y situaciones que pasaron nos fueron alejando un poco de quedarnos con el título, Luis enfatizó en que era un partido de niveles de atención muy altas, que debíamos ser nosotros los que pegáramos primero, pero no pudo ser”.



De igual forma, se refirió a su vinculación con Lanús: “Llegué a mediados de octubre pasado y firmé contrato inicialmente hasta diciembre de este año, en calidad de jugador libre, esperemos qué va transcurriendo a lo largo del año”.



Sobre lo que ha sido su adaptación en el fútbol argentino, dijo que “estoy bastante cómodo en el poco tiempo que llevo, me hace falta el público que termina como de concluir esa bonita experiencia de venir al fútbol argentino por lo que se vive, por lo pasional y competitivo que es, a mí personalmente me viene muy bien en mi carrera deportiva, como siempre, estoy abierto a nuevas posibilidades, a países, pero quiero también disfrutar un poco el momento que estoy viviendo acá en el fútbol argentino”.



También explicó las experiencias que le ha dejado su paso en cada medio: “Si vamos a resultados directos, ha sido aquí en Argentina, por todo, por cómo llegué y más después de un momento difícil, un proceso con el tema de la lesión, sobre todo por la lesión, que estuve prácticamente un año fuera sin competir, llegar y retomar de nuevo la exigencia y el nivel, enfrentar después una final de la final de la Suramericana. México sí fue un poco más de proceso, mientras llegaba también pasaron situaciones con lo del traspaso, tuve que esperar un poco mientras me acomodaba, los últimos años que pasé los disfruté muchísimo y alcancé un nivel increíble”.



En España quizá no tuve la posibilidad de tener tantos minutos y partidos, pero creo que hubo un cambio revolucionario para mi carrera en todo sentido, en los hábitos, en lo que viví allá, de todas esas experiencias uno aprende para donde vaya yendo cada vez sea más rápida y fácil la adaptación”.



Finalmente, reconoció que sueña con que Reinaldo Rueda lo acerque a la Selección: “Desde que empecé a jugar fútbol profesional, desde que estuve en Junior siempre tuve la ilusión de hacer parte de la Selección y al final uno trabaja para ello, todo el proceso que he estado haciendo, estar en México, aquí, estar en una final internacional, todos son requisitos que ayudan a impulsar esa posibilidad, esperemos que se dé muy pronto”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces