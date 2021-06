¿En duda sede de Colombia vs Argentina? ¿Y piensan en recibir público?

Primero el desayuno: ¿está confirmada la sede en Barranquilla del partido Colombia vs Argentina por las Eliminatorias a Catar 2022?

Responde el alcalde Jaime Pumarejo: "Todavía estamos esperando la confirmación de la Federación y el Gobierno Nacional y cuando tengamos detalles, ellos lo darán a conocer... Todavía no tenemos ningún detalle", dijo.



¿Y qué es lo que se espera que diga la Federación?



"La Federación es la que dice todo... Estamos esperando detalles de cómo será el evento. Cuáles son los detalles. Nosotros simplemente somos el anfitrión. Es la Federación la que nos dará los detalles".



Alcalde, ¿pero el partido va?



"No me toca decidir a mí, sí va o no va. Eso lo decide la Federación y las autoridades nacionales".



Entonces, ad portas del partido contra Perú en Lima y después de varios días de trabajo de la Selección Colombia, las autoridades locales no tienen conocimiento de los detalles logísticos del duelo del próximo martes.



¿Y cómo es que se está hablando de público en las tribunas? La versión es del periodista José González, quien dijo en sus redes sociales: "El partido de @FCFSeleccionCol vs @Argentina el 8 de Junio en el @MetropolitanoRM tendrá aforo de 10.000 personas, información de primera mano que me entrega a esta hora, 1:57 minutos de la tarde, una fuente cercana a la federacion".

El partido de @FCFSeleccionCol vs @Argentina el 8 de Junio en el @MetropolitanoRM tendrá aforo de 10.000 personas, información de primera mano que me entrega a esta hora, 1:57 minutos de la tarde, una fuente cercana a la federacion — F. A LA HORA DEL TE (@jgonzalezfi) June 2, 2021

Y las peguntas abundan: ¿cómo es que el alcalde de Barranquilla no sabe si habrá partido pero sí habrá acceso de público? ¿Acaso no es la autoridad de la ciudad la que debe coordinar eso?



Y más que eso: ¿acaso no era que no podíamos garantizar público para el 14 de junio en Copa América y por eso el Gobierno nacional pidió un plazo negado por Conmebol? ¿Se perdió la sede del torneo por nada?



Por ahora, todas son preguntas sin respuestas ni confirmaciones oficiales.