Colombianos, ¡a pasar la tarjeta! A la venta boletas de Copa América

En este 2024 la Selección Colombia tendrá como reto principal la lucha por el título de la Copa América de Estados Unidos, una alegría esquiva desde hace 23 años.

La edición 48 del torneo continental tendrá una participación récord de 16 selecciones (diez de la Conmebol y seis de la Concacaf) y volverá a territorio norteamericano, donde Colombia fue feliz al terminar tercera de la Copa Centenario en el 2016.

¿Qué hay que hacer? "Los fanáticos podrán adquirir sus tickets para los partidos de la fase de grupos, cuartos de final, semifinales y el partido por el tercer lugar del torneo de selecciones más antiguo del mundo, informó la Conmebol en sus redes oficiales. Ahí, en las cuentas oficiales, le darán más información.



Tenga en cuenta que "los tickets para la final en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, FL, estarán disponibles en una fecha posterior". No se confirmaron los precios así que habrá que consultar directamente en el escenario donde corresponda.

Lo pidieron, lo desearon... ¡aquí está! 🤩



¡La venta de tickets para la CONMEBOL Copa América™️ 2024 comenzará el 28/02! 🤯



Toda la información aquí ➡️ https://t.co/RcSXB2B5DG#VibraElContinente pic.twitter.com/nnlRmoNFFo — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) February 20, 2024

Ojo hinchas de Selección Colombia



Si su plan es hacer el viaje con la Selección Colombia, recuerde que el primer partido será el 24 de junio contra el seleccionado de Paraguay, en Texas.



El 28 de junio se medirá al ganador del repechaje entre Honduras y Costa Rica y el 2 de julio cerrará la primera fase contra Brasil, en California. Esa es la ruta para que busque las boletas.

​Calendario de Copa América

Si está en Estados Unidos o tiene plan de ir a otras ciudades, esta es la programación completa de los partidos, para que vaya separando sus entradas:

Grupo A

20 de junio: Argentina vs. Canadá o Trinidad y Tobago (Atlanta).

21 de junio: Perú vs. Chile (Arlington).

25 de junio: Chile vs. Argentina (East Rutherford). Perú vs. Canadá o Trinidad y Tobago (Kansas City).

29 de junio: Argentina vs. Perú (Miami). Canadá o Trinidad y Tobago vs. Chile (Orlando).



Grupo B

22 de junio: México vs. Jamaica (Houston). Ecuador vs. Venezuela (Santa Clara).

26 de junio: Ecuador vs. Jamaica (Las Vegas). Venezuela vs. México (Inglewood).

30 de junio: Jamaica vs. Venezuela (Austin). México vs. Ecuador (Glendale).



Grupo C

23 de junio Uruguay vs. Panamá (Miami). Estados Unidos vs. Bolivia (Arlington).

27 de junio: Uruguay vs. Bolivia (East Rutherford). Panamá vs. Estados Unidos (Atlanta).

1 de julio: Bolivia vs. Panamá (Orlando). Estados Unidos vs. Uruguay (Kansas City).



Grupo D

24 de junio: Brasil vs. Costa Rica o Honduras (Inglewood). Colombia vs. Paraguay (Houston).

28 de junio: Colombia vs. Costa Rica o Honduras (Glendale). Paraguay vs. Brasil (Las Vegas).

2 de julio: Brasil vs. Colombia (Santa Clara). Costa Rica o Honduras vs. Paraguay (Austin).