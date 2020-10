El curso que empieza Fuentes en Colombia: 'todo es ganancia para mí'

Gabriel Fuentes está cumpliendo un auténtico sueño al ver su nombre en la convocatoria de la Selección Colombia de mayores y compartir concentración con muchos de sus ídolos.

"Estoy feliz de aprender todos los días de tantas personas. Todo se da para que esto esté pasando. Dependiend0 de lo que vienes haciendo, es una bonita oportunidad, gracias al club y los jugadores que cada día me ayudan a crecer en este proceso", dijo en rueda de prensa desde Barranquilla.



Aunque llegó a última hora, saber que está en el radar de Queiroz es una noticia tan grata que casi no se la cree: "Estamos en la selección y no hay mejor motivación para salir a la cancha. Desde mi posición podré aportar mi forma de atacar y acomodarme a la posición y al juego en el que el equipo me necesite", dijo.



"En este momento todo es ganancia para mí, se siente bien compartir con quienes le enseñan a uno, esto más que todo es un proceso que hay que llevar con calma y paciencia pero muchas ganas para estar en la selección por bastante tiempo", concluyó Fuentes, visiblemente emocionado por el llamado.