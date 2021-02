¡No se la cree! Luis Sánchez no esperaba llamado a Selección Colombia

Luis Sánchez fue una de las revelaciones de la Liga Betplay 2020 y un hallazgo que tiene al América de Cali frotándose las manos de saber que tiene un tesoro en sus filas.

Era de esperarse su primer llamado a la Selección Colombia, pero tal vez un poco después, al menos en sus cuentas.



Le llegó a sus escasos 20 años y todavía no se lo cree: "Gracias a Dios he venido trabajando bien. No esperaba el llamado, pero estoy contento por lo que he venido haciendo y que el profe me haya tenido en cuenta", dijo, emocionado, en su primera rueda de prensa.



Sabe que eso que mostró en América se necesitará en estos días, en medio de la concentración en Barranquilla: "Le aporto al equipo una salida limpia de atrás y agilidad en el último cuarto de cancha. Vengo a dar asistencias, tenencia de balón y goles", dijo.



Y añadió: "Acá internamente hay una competencia muy linda. Tengo que seguir trabajando en mi club como lo he venido haciendo para buscar un cupo acá en la Selección en los partidos de más adelante. En este microciclo es una linda oportunidad para el fútbol colombiano, los profes están muy pendientes del fútbol local y eso es importante".



Sánchez entiende que está en la fila, que la competencia podría tardar un poco más, pero eso no le quita ilusión: "Los que están jugando en el exterior son grandes jugadores, pero eso no nos quita merito a los jugadores de la liga local para poder competir por un cupo", aseguró.