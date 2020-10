'Sabemos quién es Salomón, Venezuela hará todo para suplirlo': Murillo

Jeison Murillo estaba hace cuatro años en la Selección Colombia, cuando de nuevo fueron Venezuela y Chile los rivales en el estreno en eliminatorias mundialistas. Sabe de qué está hablando.

"Los tiempos pasan, todo cambia un poco, como Selección Colombia hay mucha juventud con respecto a esos partidos (hace 4 años), pero todos con la ambición de ganar, los que vienen se contagian de la armonía y entienden lo que significa una eliminatoria. Cada uno juega con sus armas, ahora vemos a jugadores nuevos, con menos edad pero buen recorrido, son jugadores experimentados y quieren representar bien a su país como nosotros", explicó.



"Es lindo mirar atrás y ver tu recorrido en al selección, que importas en el equipo, otros compañeros no tienen ese tiempo pero sí mundiales y partidos importantes. Aquí se nivela todo. Venimos con la motivación de representar a tu país", dijo el defensor, quien ha tenido unas de cal y otras de arena vestido de amarillo.



Hoy su experiencia es fundamental, en una coyuntura en la que el trabajo se limita y las condiciones no se parecen a lo que usualmente pasa en una selección: "Siempre hay que ser optimistas, nuestra mentalidad es siempre ganar, hacer 6 de 6, es importante empezar con pie derecho una eliminatoria que es bastante difícil, esperamos que se nos den los resultados... Sabemos lo que implica poco tiempo en una selección pero independientemente de todo estamos muy dispuestos a los que nos pida el profe".



De Venezuela y de un delantero al que ha sufrido mucho, como Salomón Rondón, ausente en este partido en Barranquilla, Murillo opinó: "Esto se basa en pensar en nosotros, en hacer nuestro juego, aprovechar la localía. Todos sabemos quién es Salomón para ellos, lo que representa para ellos y como contrincante, es un jugador importante, que se te manifiesta en cualquier ataque, vemos de forma positiva que no esté pero entendemos que Venezuela dará todo para suplirlo".



La versión del central colombiano cambió mucho de Valencia a Celta, su actual equipo, y eso es bueno: "La situación cambió y es con base en al continuidad, en Valencia no hubo oportunidad, tuve lesiones y los demás compañeros trabajaban para estar. Ahora tengo esa continuidad en Celta, el equipo te pone fácil que hagas tu trabajo".



Desde la experiencia de haber hecho el curso en Selección Colombia desde las categorías juveniles, Murillo tiene un mensaje claro: "venimos a la Selección porque sabemos lo que significa, venimos a aportar, cumplimos buen trabajo en los clubes acá hay que cambiar el chip, es a otro precio y juegue quien sea se apoyará, al fin lo importante es dar lo mejor para la selección".