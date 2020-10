¿Jugar tarde y sin público? 'Tenemos jerarquía para hacernos sentir'

No dramatizar. Esa es la misión para la Selección Colombia. Como dice el técnico Carlos Queiroz, la prioridad no debe ser comprar problemas sino ofrecer soluciones y esa es la meta que tiene Jorman Campuzano, uno de los convocados para el inicio de las eliminatorias, este viernes en Barranquilla, contra Venzuela.

Sobre el cambio en el horario tradicional de las 3:30 p.m., cuando el calor es más intenso, o la obligación de jugar sin público, lo que siempre hizo diferencia para la 'tricolor', el mediocampista simplemente opinó: "A la hora que sea siempre tenemos que buscar tres puntos de local. Sabemos que Chile juega un día antes que nosotros, los profes son los que saben y nosotros a prepararnos de la mejor manera y ya... Estamos pasando un momento difícil, es todo complicado pero tenemos que acomodarnos. Sabemos que va a ser difícil (la soledad en el Metropolitano), pero tenemos la jerarquía para hacernos sentir en nuestra casa".



Así, sin exageraciones. Como su 'rivalidad con Wilmar Barrios, el dueño del puesto entre los 11 titulares: "Todos sabemos el respeto por Wilmar, por lo que ha logrado, compartimos en Boca, le tengo gran aprecio, nunca fuimos rivales".



El mediocampista tiene un dato a favor y es que Matheus Uribe no estará y eso podría abrirle un espacio: "No está Mate, espero que esté bien con su familia, acá estamos esperando la decisión que tome el profe, si me dan la oportunidad espero aprovecharla de la mejor manera. Somos una familia, representamos a un país".



¿Dónde quisiera Jorman jugar? "El año pasado jugué como 8 o un 5 más suelto pero estoy para lo que el profe me pida, respetamos mucho sus decisiones", dijo. "Hemos mejorado mucho con Russo, me ha dado confianza que es la base de todo, jugué hasta de central en el último partido, él conoce mis condiciones. Ahora tengo más experiencia para aportar a la selección", añadió.



Campuzano admite que "Venezuela siempre se nos ha complicado pero hay que estar concentrados" y confía en que "el grupo está muy bien y muy concentrado para lo que viene".