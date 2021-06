Wilmar Barrios: ‘hay que tener precaución con la zona de volantes’

Wilmar Barrios fue uno de los destacados de Colombia en la temporada que recién acabó. Campeón con el Zenit en Rusia, además de ser titular en gran parte del campeonato. Contra Perú, ingresó para el segundo tiempo. El volante habló previo al juego de este martes contra Argentina, acerca de las virtudes del rival, además, de lo vital que será la concentración.



Añadió acerca de lo importante de estar en plenitud de condiciones, listos para las indicaciones de Reinaldo Rueda.



Sobre Argentina, en defensa y ataque: “Es un equipo que viene bien, conocemos cartas importantes que nos pueden plantear en Barranquilla. Conocemos la calidad y sus condiciones, nosotros tenemos que saber cómo nos vamos a plantear de inicio a fin, como tapar y bloquear espacios, especialmente esos pases entre líneas. El juego de ellos parte desde los volantes, nosotros debemos tener precaución. Hay que atacar el espacio que dejan para hacer daño”.



Entendimiento con Cuéllar, Uribe y titularidad: “El profe sabe mover sus fichas, estamos acá para estar al 100, si necesita alguno de nosotros. Lo mas importante es la selección. Contento por el resultado en Perú, ahora, cada uno se está preparando para el partido contra Argentina, es difícil, pero hay que buscar la victoria. Al que le toque, que lo haga de la mejor manera, el que no, que apoye desde afuera”.



Añadió "Todos estamos capacitados para jugar, fue importante el juego contra Perú. Nos da confianza. Lo de Cuéllar fue excelente, estamos contentos cuando un jugador de esa calidad nos representa, todos estamos a disposición del profe, él elige quién puede ser importante. Desde los entrenamientos, nos preparamos".



Momento de cada jugador: "Al que le toque, será importante la forma que lo haga. Cada uno en la Selección está listo por si lo necesita el profe, en el arranque, al minuto 80. Hay que estar preparado".



Fortalezas de Argentina: "Tienen jugadores importantes, buscan generar juego. El medio campo intenta filtrar pelotas. Hay que estar concentrados para cortar y que no se asocien mucho tiempo. Desde el planteamiento del profe, hay que estar listos".



Sobre Messi: "Mientras estemos compenetrados, equipo corto y sin espacios, se le complicará, no solo en lo individual. Lo que hagamos en lo colectivo desde defensa y ataque".



"Hay que tener cuidado con Argentina, independiente de la calidad de Messi. Tienen jugadores para desequilibrar el partido. Pensamos en eso, pero también en como plantear el partido y cómo hacerles daño".



Sobre Reinaldo Rueda: "El profe desde que llegó mostró el amor propio, sentido de pertenencia. En la Selección hay que dar el 300%, eso nos ha mostrado Reinaldo. La confianza que ha tenido en cada uno de nosotros y que podamos mostrar el mejor fútbol en la Selección".



Rotación del equipo y la mitad de la cancha: "El rival que enfrentamos es difícil, estamos en casa, hay que buscar la victoria. El profe sabrá como plantearnos, dependiendo de lo que quiera de cada uno de nosotros. El grupo está con armonía y optimismo, hay que ratificar lo hecho en Perú en casa.



Claves para vencer a Argentina: "Equipo corto, concentración en los 90, no regalar nada. Si damos espacios, nos pueden marcar la diferencia. Comunicación y expresar nuestro fútbol".



Zona ofensiva de Argentina: "Buscan atacar el espacio libre, son inteligentes, no dividen la pelota. Hay que estar cerca el uno al otro, con comunicación, vigilancias, estar cerca de ellos. Poner en práctica lo que el profe disponga".