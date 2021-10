Selección Colombia femenina agradeció acogida de Cali frente a Chile

La Selección Colombia Femenina de fútbol de mayores se impuso 2-0 a su similar de Chile este sábado en partido amistoso de fecha Fifa, realizado ante más de 15.000 aficionados en el Estadio Pascual Guerrero, que espera recibir el visto bueno como casa de los combinados nacionales de damas.



Los goles fueron convertidos por Linda Caicedo y Manuela Vanegas, aunque Colombia fue ampliamente superior gracias al buen trabajo de Liana Salazar, la dinámica en creación con Leicy Santos y Daniela Montoya, al igual que la velocidad de Linda Caicedo y la fortaleza de Maura Ramírez en el centro del área, con la generación de otras opciones que no entraron en el pórtico de Christiane Endler.



Una vez concluido el encuentro, el técnico Nelson Abadía habló con FUTBOLRED, Univalle Estéreo y Caracol Radio Cali. Sobre la actuación del combinado tricolor dijo que “pese a la dificultad del terreno fue un equipo que propuso jugar fútbol, tuvo personalidad, carácter, y buscó con ansiedad el gol hasta que lo fue encontrando, pienso que el apoyo de la gente de Cali fue extraordinario, lo que hicieron fue fantástico”.



Consultado si la lluvia influyó en el rendimiento del seleccionado, señaló: “La cancha estaba muy mojada, pero igual era para los dos equipos, no obstante Colombia propuso, llevó la pelota al piso. Quiso hacer los dos toques que siempre estamos acostumbrados y el cambio de frente, ahí salimos a buscar el juego, sabíamos del pelotazo que tenía Chile, es muy buen equipo, pero nuestra Selección fue mucho más contundente en determinados y muchos momentos del partido”.



En cuanto a si sus jugadoras hicieron lo que él planteó, explicó que “sí, pese a la cancha fue una Selección que tuvo la madurez para mostrar el temperamento futbolístico que se requiere en esta clase de partidos, tuvo la pelota y aparte de ello defensivamente contamos con mucha solidez”.



Por su parte, la delantera Mayra Rodríguez, quien hizo el pase para el primer gol colombiano, a través de Linda Caicedo, sostuvo que “gracias a Dios se nos dio el resultado, fue un rival complicado, pero encontramos la solución de ese laberinto y pude brindar el servicio para mi compañera Linda y definió muy bien”.



La atacante del Sporting de Huelva (España) añadió: “Hemos venido trabajando con el equipo que tenía que jugar con las dos centrales, se dio la posibilidad, tuve varias y gracias a Dios sacamos el resultado. Creo que todas mis compañeras tienen sus cualidades y lo que hacemos es tratarlas de unir, solucionamos y sacamos el marcador adelante”.



En cuanto al apoyo de la afición caleña, señaló que “fue una buena tarde, lindo jugar en casa, dimos un buen espectáculo y felicito a Cali por la bienvenida que nos dieron. Creo que Cali confió en nosotras y nos abrió las puertas, es una buena oportunidad para que sea la casa de la Selección”.



Por su parte, Liana Salazar, del registro de Santa Fe, otra de las jugadoras clave de Colombia en este amistoso, manifestó: “Muy contenta por aportar mi granito de arena para la Selección, es muy importante tener buenos partidos y dejarlo todo. Feliz con esta hinchada, Cali se ha ganado nuestro corazón totalmente”.



Acerca de si está acuerdo con que la capital vallecaucana sea escogida como sede de los combinados nacionales femeninos, respondió sin dudar que “claro que sí, Cali ha hecho todos los esfuerzos y merece ser nuestra casa”.



En cuanto al manejo y la posesión que mantuvieron en el encuentro, dijo que “ese es la idea y el ADN de Colombia tanto en masculino como en femenino, es lo que queríamos mostrar, hemos trabajado muy bien con el ‘profe’ Nelson, nos ha metido esa idea de querer tocar el balón y creo que dimos muy buen espectáculo”.



Sobre lo que viene para el grupo, mencionó que “seguir trabajando, creo que de nuevo tenemos Fecha Fifa en diciembre, seguir demostrando lo que tenemos, seguir acoplando el equipo para la Copa América del próximo año”.



Finalmente, la volante Lorena Bedoya, que jugará Copa Libertadores con el Cali, consideró que “es un trabajo en equipo, desde el principio se vio que queríamos ganar, estábamos en casa, para nuestra hinchada fue muy bonita esta victoria”.



Bedoya no se sustrajo de lo que fue el apoyo de los hinchas en las graderías: “es como una bendición, se siente la buena energía, eso hace que uno como jugadora se motive más dentro del campo. La idea era dar un buen espectáculo para este bonito público que nos vino a visitar en Cali. Ojalá que sea esta ciudad nuestra casa, la hinchada nos apoya y eso es muy importante”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces