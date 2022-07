'Era una deuda que teníamos con nosotras mismas': Catalina Usme

La Selección Colombia consiguió un muy importante resultado goleando 4-0 por el último partido del grupo A de la Copa América Femenina, consiguiendo el puntaje perfecto de la zona y dejando buenas sensaciones en la parte colectiva de cara a lo que serán las finales. Una de las capitanas y delanteras, Catalina Usme, se mostró muy contenta por conseguir el triunfo y aportar uno de los goles.

“Feliz de marcar, sin embargo aquí entiendo que también tengo otras responsabilidades, me encanta cumplirlas, eso hace parte de ser de esta selección, acá hay jugadoras extraordinarias que tienen esa capacidad y por ello me llena de orgullo que todas podamos marcar, porque realmente este torneo ha sido atípico, han marcado mucho las centrales, volantes, delanteras y eso es importante a la hora de entrar a las finales también”.



Habló de lo particular que fue: “para mí fue especial poder marcar el primer gol, quería buscarlo, obviamente me encanta hacer goles, es algo que me caracteriza, pero amo ayudar a mi equipo, estar disponible para lo que me necesiten y cerramos de la mejor manera en esta hermosa ciudad que nos acogió con mucho cariño”.



Lo que significó la anotación: “para mí el gol es la esencia del fútbol, es lo que más disfruta uno dentro de la cancha, ahí se ve el reflejado el trabajo de todas, solo que algunos tenemos más la posibilidad frente al arco, pero para mí marcar un gol independiente si llevo 1 u 80, a mí no me interesa, yo disfruto demasiado estar en una cancha, competir, ponerme la camisa de la selección y es una sensación indescriptible”.



Fue interrogada sobre el superar ese déficit que se tuvo en los partidos pasados: “haber cerrado así es importante para nosotras, sabíamos que el gol era una deuda que teníamos con nosotras mismas, pero cuando se trabaja honestamente, las cosas se tiene que dar en algún momento y este equipo si algo lo caracteriza es que ha hecho un trabajo muy honesto todo este tiempo y todos estos años”.



Referenció la experiencia que han ganado a través de los año: “ya somos un poco más conscientes de un montón de cosas que quizás nos ha dado los años, es una realidad, creo que cada día nos vemos más profesionales y eso también es importante. Dado a eso se han dado los resultados y va a ser muy importante en las finales concretar, al final marcará la diferencia y me pone muy feliz cerrar de esta manera la fase de grupos, donde las que faltábamos volvimos al gol”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15