¿Mensaje para Rueda? Así reaccionó Jhon Córdoba tras la convocatoria

La convocatoria dada por parte de Reinaldo Rueda para la triple jornada de Eliminatorias, muestra las variantes que podría tener el equipo nacional en los duelos contra Bolivia, Paraguay y Chile, donde buscará sacar buenos resultados, en el camino a Catar 2022. Son varios los jugadores que quedaron fuera de la lista, por diferentes motivos, desde lo deportivo y otros adicionales. Casos como el de James Rodríguez, quien se ha manifestado en redes sociales al respecto.



Pero el volante no ha sido el único en mostrar su inconformidad, pues Jhon Córdoba, quien viene de gran nivel en el Krasnodar, no se quedó atrás, mostrando su inconformidad. “Ya uno no sabe ni que pensar” fueron las palabras del colombiano, que está en la liga de Rusia.



Ya uno no sabe ni que pensar 🤦🏾‍♂️🤣 — Jhon cordoba (@Jhoncordoba4) August 24, 2021